El consejo infalible de Ancelotti para que los estudiantes aprueben los exámenes

Real Madrid y Valencia se enfrentan en la primera semifinal de la Supercopa de España, que se disputa en Riad, capital de Arabia Saudí, este miércoles tras haber sufrido sendas derrotas en Liga y acumular dudas, el conjunto blanco en defensa y los ‘che’ en cuanto a juego. Es un examen para ambos, aunque Ancelotti ha dado el truco para aprobar los exámenes.

El aspecto defensivo fue la principal crítica a un equipo de Carlo Ancelotti que vivió su tercera derrota del curso -otra en Liga contra el Rayo Vallecano (3-2) y en ‘Champions’ frente al Leipizg (2-1)- al caer en La Cerámica (2-1) en un partido en el que recibió 17 disparos, cinco de ellos a portería.

“El título del año pasado nos dio mucha confianza para la temporada”, ha asegurado Ancelotti acerca de la Supercopa del año pasado. “Tenemos que intentar volver a casa con otro título”. El entrenador ha asegurado que le sorprendió el partido contra el Villareal, que no fue bueno. “Tenemos que volver a hacer las cosas bien en el aspecto defensivo, tenemos que mostrar que sabemos defender bien, mejor que lo que hicimos contra el Villarreal. Debemos tener una base más sólida que el último encuentro”. Y ha añadido: “Es un clip mental, más que trabajar. Ya hemos sólidos”.”Físicamente hace años ya no hacemos preparaciones largas, no estamos mal por haber cargado en el parón del Mundial, es porque no hemos jugado bien”, ha continuado el entrenador madridista.

Ancelotti también ha hablado de la falta de españoles en el once. “Fue un hecho casual, la matriz de este club es español, pero el Real Madrid es universal, querido en todo el mundo. Tenemos españoles en la cantera y el Real Madrid es el club que más jugadores produce para el fútbol. Fue casualidad”.

El entrenador madridista no cree que aún se pueda evaluar si el Mundial afecta a los futbolistas. “La Supercopa es muy importante. Antes de un examen, ponía el libro bajo la almohada y siempre me salió bien”, ha contestado acerca de si el partido de hoy es un examen.

En el banquillo rival, en el del Valencia, está Gattuso. “Hemos pasado momentos bonitos, ganamos dos Champions, momentos que recuerdo para siempre. Después, no siempre fue buena, tuvimos problemas personales y no quiero hablar de esto”, ha reconocido el entrenador madridista. “De aquel Milan han salido entrenadores: Seedorf, Pirlo, Gattuso, Nesta. Puede ser que algo se quedasen. Después cada uno pone su experiencia y conocimientos. Los equipos de Gattuso juegan muy intenso y con entidad muy clara”.

Ha reconocido que no se entrenan los penaltis, que los jugadores tiran después de los entrenamientos. “Luego, a veces, no es fácil elegir a los cinco. Es imposible imitar en un entrenamiento el ambiente de una tanda de penaltis”, ha continuado Ancelotti cuando le han preguntado qué pasará si se llega a los penaltis.