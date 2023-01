Barcelona - Getafe, en directo: Ansu será el delantero centro

El Barcelona busca el final feliz a una semana en la que ha conquistado la Supercopa derrotando al Real Madrid en la final, ha pasado a cuartos de Copa y parece que se ha reencontrado consigo mismo. “Lo fácil ahora es relajarse”, dijo Xavi, que lucha contra esa relajación en Liga contra el Getafe. El entrenador azulgrana apuesta por Ansu Fati, como había anunciado, en punta por la baja de Lewandowski. Vuelve al 4-3-3 con dos extremos muy abiertos, Dembélé y Raphinha. De Jong y Araujo, que arrastran molestias, esperan en el banquillo.

Enfrente, un Getafe al que le asaltan las dudas las la derrota ante el Espanyol, la tercera de 2023. El mismo Quique Sánchez Flores, en rueda de prensa, mostró cierto lamento por su situación con varias frases que dejaron entrever su descontento hacia casi todo lo que le rodea: “Los proyectos necesitan más empuje y más unión. No había conocido un Getafe turbulento en las que el equipo todavía había intentado progresar. Da muestras de frustración, da muestras de que hay jugadores que no están jugando por diferentes motivos, que están en el banquillo pero no pueden salir”, argumentó el técnico, que pone a Iglesias como gran novedad en su once.

Barcelona: Ter Stegen; Sergi Roberto, Koundé, Christensen, Balde; Busquets, Gavi, Pedri; Dembélé, Ansu y Raphinha.

Getafe: David Soria; Damián Suárez, Djené, Domingos Duarte, Alderete, Iglesias; Aleñá, Algobia, Luis Milla; Enes Ünal y Mayoral.