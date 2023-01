Gavi y el debate sobre si tiene bula arbitral

«De los creadores del Villarato y del doping...», responde Xavi cuando le preguntan por una posible bula arbitral con Gavi o si su futbolista es a veces demasiado brusco. «Me parece una tontería, hay un árbitro que decide. Para mí es al revés: le hacen muchas faltas y le pitan pocas», prosigue el preparador azulgrana antes de recibir a la Real Sociedad en los cuartos de final de la Copa del Rey, un duelo apasionante a partido único en el Camp Nou entre dos equipos con vocación ofensiva de los que sólo uno puede sobrevivir.

41 faltas, tres amarillas

Gavi ya viene siendo la sensación del fútbol español y del Barça desde hace mucho tiempo, pero su actuación en el Clásico de la Supercopa, donde fue nombrado MVP, ha multiplicado más las miradas en él. Es un centrocampista descarado, que no tiene en cuenta quién está delante o qué partido es, que juega con muchas revoluciones y normalmente entra duro, con intensidad, y a veces llega tarde. En las estadísticas que maneja LaLiga es el tercer jugador que más faltas ha cometido, con 41; sólo superado por las 43 de Vini Souza, del Espanyol; y las 47 de Lamela, del Sevilla. En el Barça el segundo es Lewandowski con 19 y le sigue Busquets con 15. Gavi ha visto tres tarjetas amarillas, lejos de los más amonestados del campeonato, un grupo de seis futbolistas que han visto siete amarillas. No ha sido expulsado. En cuanto a las faltas recibidas son 19 y sólo en el Barcelona hay cuatro compañeros con más: Pedri, con 30; Busquets, con 22; y Lewandowski, con 21. «Cuando va a la selección es una maravilla y cuando está en el Barça se pasa de la raya. Esto es lo que me parece a mí desde fuera. Entonces es un ejemplo de garra y de coraje y cuando está en el Barça no gusta. Bueno, pues es normal. Encima, si ganamos gustan menos», ironiza Xavi. «Que esté tranquilo Gavi, que le ponga la misma pasión, incluso más, el coraje, el sacrificio y que no frene, porque no tiene techo», prosigue con su defensa.

Cuando va a la selección es una maravilla y en el Barça se pasa de la raya XAVI

Gavi debutó en Primera División de la mano de Koeman en agosto de 2021. Acababa de cumplir 17 años y se saltó varias etapas, porque con el Barcelona B apenas ha disputado dos encuentros. El conjunto azulgrana estaba en un mal momento, en plena crisis por la marcha de Messi y por la situación económica, y jóvenes como el andaluz se ganaron un sitio. Llamó tanto la atención que no tardó en ser convocado por Luis Enrique para la selección absoluta, corriendo de nuevo demasiado, pues no pasó por la sub 21 después de haber jugado en la sub 15, sub 16 y sub 17. Con la llegada de Xavi al banquillo en noviembre de 2021 tuvo continuidad, pero cuando Pedri se recuperó de su lesión en enero de 2022, participaba más saliendo desde el banquillo, ya que el centro del campo el curso pasado con todos sanos era Busquets, De Jong y Pedri. Esta temporada Gavi ha seguido progresando y ya es titularísimo, tanto si el entrenador apuesta por jugar con tres en el medio como si lo hace con cuatro. Ha disputado 1.639 minutos entre todas las competiciones, sólo superado por Sergio Busquets (1.695), Dembélé (1.752), Lewandowski (1.900), Pedri (1913) y Ter Stegen (2.190).

Vídeos personalizados

Xavi defiende la intensidad de Gavi, pero también admite que ha intentado focalizar esa agresividad. «Ha madurado mucho en poco tiempo. Sabe cuándo hacer la falta, cuándo no la tiene que hacer, cuándo debe evitar un contraataque rival…», afirma de su joven perla, y pone como ejemplo una falta táctica a Fekir en las semifinales de la Supercopa que considera que fue fundamental. Desde que llegó al banquillo del Barça, Xavi prepara vídeos individuales con cada jugador, y uno de los que más ha acudido a esas «clases» es Gavi. «Son vídeos cortos. No pasan de 3 o 4 minutos, que ellos se vean, es algo muy cercano al jugador. No es para criticarles, es para ayudar, para guiarlos y para mejorar, creo que Gavi ha crecido mucho con nosotros aquí», considera el preparador azulgrana.