Ansu Fati se marcha cedido al Brighton

Ansu Fati se marcha al Brighton hasta junio de 2024 y en calidad de cedido. A sus 20 años, ya ha demostrado el gran nivel que tiene. Sin embargo, Xavi no terminó de confiar en él. La irrupción de Yamine Lamal también dificulta que el atacante se sienta apoyado desde el club al verse en un segundo plano. La prueba está en que las tres jornadas disputadas de LaLiga, el internacional español fue suplente y solo suma un total de 47'.

Más Noticias Vídeo: Xavi se niega a responder la pregunta en castellano de un periodista

Tal y como informa Marca, el club rechazó en 2020 una oferta de hasta 150 millones por él. A partir de ahí, Ansu acabó renovando hasta junio de 2027 y le premiaron con una cláusula de 1.000 millones. El salto de Ansu con el primer equipo llegó en la temporada 19-20. Desde entonces, Fati jugó 112 partidos, marcando 29 dianas y dando 10 asistencias.

A muchos aficiones les pilló por sorpresa el nuevo destino de Ansu, puesto que hace unos meses rechazó al Bayern, al United y al Tottenham. Semanas después, Xavi también quiso darle un voto de confianza: "Está tranquilo y centrado. Es lo más importante. No me preocupa ni su padre ni su agente. Me preocupa él. O mejor dicho, me ocupa. Está bien, entrena bien. Tengo empatía, yo he vivido situaciones parecidas. Es un gran tipo, maduro, que sabe lo que dice y que nos ayudará mucho. Soy el primero que quiero que triunfe aquí y él lo sabe", dijo.

Siempre asesorado por su padre

Boris Fati, padre del jugador, siempre se mostró muy tajante respecto a la situación de su hijo. "¿No juega? Buena pregunta, preguntadle a Xavi. Yo tampoco tengo respuesta para eso y él como entrenador tendrá sus razones. A lo mejor cree que le falta cosas como defender y yo lo entiendo. Encima el equipo gana y está a 12 puntos del Madrid y lo que funciona no se toca. Es el ídolo de Ansu, de siempre, de antes de que Ansu jugara en el Barcelona. Es un buen tío, habla conmigo. Que trabaje y trabaja. Él le ha puesto un trabajo específico para fortalecer la pierna y le está ayudando. Yo estoy enfadado, sí, como padre. Ver a Ansu poco tiempo te cabrea un poco y a veces piensas como padre y no como entrenador. El entrenador del Barcelona pierde un partido y se habla de todo, y yo lo entiendo"."Buena pregunta, preguntadle. Yo tampoco tengo respuesta para eso y él como entrenador tendrá sus razones. A lo mejor cree que le falta cosas como defender y yo lo entiendo. Encima el equipo gana y está a 12 puntos del Madrid y lo que funciona no se toca. Es el ídolo de Ansu, de siempre, de antes de que Ansu jugara en el Barcelona. Es un buen tío, habla conmigo. Que trabaje y trabaja. Él le ha puesto un trabajo específico para fortalecer la pierna y le está ayudando. Yo estoy enfadado, sí, como padre. Ver a Ansu poco tiempo te cabrea un poco y a veces piensas como padre y no como entrenador. El entrenador del Barcelona pierde un partido y se habla de todo, y yo lo entiendo", dijo hace unos meses.

Estas declaraciones no sentaron bien ni al propio Ansu, pero sirvieron para que el club le buscase esta cesión que marcará su futuro.