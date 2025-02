Fede Valverde opina de los árbitros y luego se arrepiente en las redes sociales

El Santiago Bernabéu se prepara para albergar uno de los duelos más esperados de la temporada en la UEFA Champions League. Este miércoles 19 de febrero a las 21:00 horas (CET), el Real Madrid recibirá al Manchester City en el partido de vuelta de los playoffs, con una ligera ventaja tras su victoria por 2-3 en el Etihad Stadium hace una semana.

El choque entre estos dos gigantes europeos se ha convertido en un clásico moderno de la Champions League. En los últimos años, ambos equipos se han enfrentado en instancias decisivas, alternando eliminaciones y victorias que han sido claves en sus respectivos caminos hacia el título. El balance histórico entre ambos conjuntos está increíblemente igualado. De 13 partidos disputados, cada equipo suma cuatro victorias, con cinco empates. En cuanto a goles, el Manchester City lleva una ligera ventaja con 23 tantos frente a los 21 del Real Madrid.

La semana pasada, el Real Madrid logró una victoria épica en el Etihad Stadium, algo que nunca antes había conseguido. El encuentro fue un verdadero espectáculo de fútbol, con constantes cambios en el marcador.

Erling Haaland adelantó al City en dos ocasiones (minutos 19 y 80), pero el Madrid demostró su resiliencia característica. Kylian Mbappé igualó el marcador en el minuto 60, y cuando parecía que el City se llevaría la victoria, Brahim Díaz y Jude Bellingham anotaron en los minutos 86 y 90+2 respectivamente, dando la vuelta al marcador y silenciando al Etihad.

Sigue la polémica con los árbitros

El Real Madrid llega al partido de vuelta con una ventaja de un gol, pero consciente de que la eliminatoria está lejos de estar decidida. En el club, además de centrarse en lo deportivo, sigue instalada la preocupación por los arbitrajes. La sensación dentro del equipo es que las decisiones polémicas en su contra se han convertido en una constante en la Liga, y aunque eviten declaraciones directas contra los colegiados, la inquietud es evidente en cada comparecencia pública de sus jugadores y cuerpo técnico.

Este mediodía, en la rueda de prensa previa al próximo partido, Fede Valverde intentó esquivar el tema cuando fue consultado:

"Siempre digo que yo no soy quién para juzgar a un árbitro. Somos todos humanos y podemos equivocarnos. A ellos se les critica mucho y cuando lo hacen bien no se les halaga. Lo único que puedo hacer es preocuparme por estar disponible para el equipo", aseguraba el jugador uruguayo. "Hay que entender que tenemos que pensar en nosotros mismos, seguir dando el máximo para ganar y para darle títulos a este club, que es lo más importante. Eso es lo más lindo y es por lo que estamos aquí, para defender este escudo y darlo todo dentro del campo”.

Sin embargo, poco después, el uruguayo matizó sus palabras en Twitter, dejando entrever su malestar por la situación:

"No quiero que me malinterprete nadie, pero sobre todo le quiero aclarar a nuestra afición: si hoy no hablé de los arbitrajes que estamos sufriendo es porque ME CONOZCO, y debo centrarme en mañana", escribía. Todo el mundo ha visto lo que nos está sucediendo en esta Liga, y no lo olvido, pero ahora debemos poner el foco en mañana, y yo estaré al 100% como siempre lo he estado”