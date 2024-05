Fermín pone los goles y las ganas en el triunfo del Barcelona ante el Almería (0-2)

Fermín animó con dos goles (puede leer aquí el minuto a minuto y la ficha del partido) una noche sosa de fútbol entre dos equipos que están deseando que esto se acabe ya. El Almería está descendido matemáticamente desde hace semanas y virtualmente desde hace meses, y el Barcelona está condenado a pelear por el poco motivante objetivo de quedar segundo, algo que ya acaricia (saca 4 puntos al Girona, con seis por jugarse). Era un encuentro difícil de jugar y complicado de ver si se sigue considerando el fútbol un espectáculo para divertirse.

Fermín es un futbolista que demuestra ambición y no está para amistosos ni para trámites. Siempre da lo que tiene y los minutos que juega se los ha ganado, quizá merecía más incluso, lo cual es una buena y mala noticia para el Barça, que puede presumir de sus chavales, pero también debe lamentar que dependa en exceso de jugadores sin experiencia en la élite. Depende de futbolistas como Fermín o Lamine Yamal. El extremo por momentos parece el único capaz de hacer algo que sorprenda. El bigoleador de la noche se estrenó con una llegada desde la segunda línea para rematar de cabeza. Se está convirtiendo en un especialista en esa jugada, pues ya lleva varios tantos así. El pase se lo dio Héctor Fort, que jugó en el lateral izquierdo. Nadie se acordó de Cancelo, que lleva un final de temporada complicado y que sólo apareció en los últimos instantes.

El tanto anestesió el choque definitivamente. El Barcelona no quería que pasara mucho más, como si deseara que el tiempo volara, y el Almería tampoco tenía la necesidad de buscar la heroica, porque su suerte está echada. En ese juego plomizo, además, tenía las de ganar el equipo andaluz, que desperdició un par de ocasiones inmejorables. Si clara fue la de Baptistao después de darse una carrera desde el centro del campo, mejor imposible fue la de Choco Lozano en una acción bien llevada por Embarba y que continuaron Viera y un rebote, para dejar al atacante franco ante Ter Stegen. Cuando se cantaba el gol, remató fuera y nadie pareció entender qué había sucedido.

Desperdició el Almería las ocasiones que Fermín si mandó para adentro. Ya en la primera parte obligó a Maximiano a una estirada tras un tiro desde lejos, y otra aparición suya desde atrás se convirtió en el 0-2, tras rematar con la izquierda el pase que le había dado Sergi Roberto. Justo antes de esta diana estaba cantando la afición local «olé, olé» con cada pase de los suyos, para salir del aburrimiento.

¿Qué pasa con Lewandowski?

Con ese resultado y media hora por delante, todo estaba resuelto, aunque hubo un par de movimientos de Xavi que darán que hablar, especialmente la sustitución de Lewandowski. Es cierto que estamos en una semana con tres partidos, pero el polaco, que todavía está en números de pelear por el Pichichi, no juega un partido completo de Liga (ha sido sustituido en cinco de los seis últimos encuentros en los que ha participado como titular) y se especula mucho sobre su futuro en el Camp Nou. También tuvo unos minutos Vitor Roque, que llevaba un mes sin jugar. No encontró el gol, y sí una amarilla, la única de la noche. No se le pueden negar las ganas al brasileño, pero no cuenta con el favor de Xavi y es una de las patatas calientes para el club este verano.