El futbolista catalán que rechazó a España ya ha sido convocado con otra selección

La Selección Argentina jugará desde la próxima semana la doble fecha por Eliminatorias Sudamericanas nada menos que frente a Uruguay y Brasil. Y para estos encuentros, la lista de convocados de Lionel Scaloni prometía incluir una gran -y desconocida para la mayoría- sorpresa: Pablo Maffeo.

El defensor del Mallorca, de 26 años, nació en Cataluña pero tiene madre argentina y por eso podría representar a la Albiceleste. Enterados de esto, Scaloni y su cuerpo técnico pusieron el ojo en él y comenzaron a seguirlo, hasta que finalmente decidieron incluirlo en la lista para los últimos compromisos oficiales del año.

En el aire hasta el último momento

No obstante, no ha sido fácil y han tenido que superar algunas trabas burocráticas que pusieron en riesgo su convocatoria. Maffeo está radicado en España y nunca representó a Argentina, por lo que hubo que agilizar todos los papeles para que el nacido en Sant Joan Despí, Cataluña, pueda formar parte de la lista. De hecho, medios argentinos daban ayer por hecho que el jugador no estaría finalmente en las lista e incluso apuntaban que esto había supuesto un gran mazazo emocional para Maffeo. Para poder ser convocado por Argentina, Maffeo primero debía realizar lo que se denomina cambio de federación deportiva, un trámite que aprueba la FIFA y que es irreversible. Todo parecía indicar que los tiempos no daban (incluso retrasaron el anuncio de la lista), pero finalmente las gestiones burocráticas llegaron a buen puerto.

Era un secreto a voces pero ahora es oficial: Pablo Maffeo forma parte de la última convocatoria de la AFA. El lateral del Real Mallorca, que también era seleccionable por España e Italia, es la gran novedad de la convocatoria de Argentina. Lionel Scaloni habló con el futbolista catalán hace unos meses, avanzándole la posibilidad de ser llamado por la Albiceleste, algo a lo que se mostró dispuesto el defensa, quedijo que iría a Argentina "en barco o nadando" si era necesario.

Maffeo, hasta 2018 había jugado con casi todos los combinados inferiores de España pero nunca con la absoluta y eso le mantenía abiertas las puertas de Italia, la patria de su padre, y de Argentina, que ha sido finalmente la que ha dado el paso al frente a través de su federación.

El carrilero bermellón vestirá la Albiceleste después de protagonizar su comienzo de curso más complicado desde que llegó al Mallorca en 2021. Una lesión sufrida a finales de septiembre le obligó a perderse tres jornadas y desde que se ha recuperado no ha vuelto a ser titular para Javier Aguirre.

Ahora, el lateral derecho - que está muy ilusionado, según su agente- tendrá la oportunidad de compartir vestuario con Lionel Messi, Ángel Di María, Lautaro Martínez y otros cracks de la selección argentina, que lidera el grupo de clasificación para el Mundial con 12 puntos, por delante de los 7 de Uruguay, Brasil y Venezuela.