El ex futbolista español que está a punto de hacerse multimillonario gracias al Gobierno de Sánchez: ¡750 millones!

Jota Peleteiro se retiró del fútbol por que no encontraba motivación para seguir jugando tras acabar la temporada con el Alavés en 2021. Después, a pesar de parecer la pareja idílica, llegó la separación de Jessica Bueno tras 10 años de relación y dos hijos en común. Pero el futbolista decidió mirar hacia adelante y centrarse en su nueva y sorprendente faceta empresarial.

Jose Ignacio Peleteiro Ramallo es el accionista único del grupo Rammalloc, con sede en Bilbao. Esta empresa, con claro guiño en su nombre a su apellido materno, se dedica a invertir en diversos sectores del mercado en busca de la evolución, innovación y la excelencia. De la misma nace Rammalloc Sports, empresa en la que colocó a su exnovia Miriam Cruz, su pareja tras su ruptura con Jessica Bueno y en la que ofrece servicios deportivos de alto nivel y soluciones de innovación aplicadas a cualquier sector.

El gallego es además copropietario de la empresa textil Warburton; propietario de la cuadra de caballos de carrera Cuadra Santiago, y copropietario de Ötzi, empresa que, a través de una aplicación, se encarga de conectar a tatuadores y clientes.

Pero su ultimo negocio "Groinn" es un auténtico pelotazo que además puede convertirle en multimillonario. Con más de 80 trabajadores, la empresa del ex centrocampista está en proceso de asociarse ni más ni menos que con el Gobierno Español para proporcionar ayuda agrícola digital. Un acuerdo con el que su valor pasaría a ser de más de 750 millones de dólares (unos 700 millones de euros).

Groinn es una empresa de hardware y software que, utilizando un avanzado sistema de inteligencia artificial, pretende mejorar el futuro del planeta.

La misión de Groinn es transformar el sector agrario a través de lo que se conoce como smart farming o agricultura inteligente. Para ello, el empresario pretende utilizar todos los avances tecnológicos y datos disponibles para optimizar la producción y mejorar la eficiencia y calidad del sector.

Mejorar el rendimiento de la agricultura, prevenir y advertir del riesgo de incendios, mejorar la calidad del producto, reducir el impacto ambiental por exceso de fertilizantes, facilitar y digitalizar cualquier terreno del mundo… son solo algunas de las características de GroInn.

"GROINN lidera una revolución, transformando campos en oasis de productividad sostenible. Con nuestra tecnología patentada, única en el mundo, no solo maximizamos rendimientos, sino que hemos roto las barreras tecnológicas, revelando en tiempo real lo que hay debajo de nuestros cultivos" se puede leer en uno de sus mensajes publicado en Instagram.

La Xunta de Galicia dio la primer oportunidad a una aventura empresarial que, según anuncia el ex futbolista, el próximo 28 de febrero estará presente en cinco continentes.

"Estamos en negociaciones con muchos gobiernos de todo el mundo porque quieren la tecnología y somos líderes de la industria. Estamos hablando con grandes empresas en Estados Unidos y estamos avanzando más rápido de lo que pensábamos" reveló en una entrevista en The Athletic en la que también añadió que es una locura como ha crecido el valor de su empresa. "Hemos tenido altibajos porque invertimos tanto dinero en algo nuevo que no sabes si funcionará. Me siento muy orgulloso porque sé que mucha gente me decía: 'Esto es una locura'. Ahora, estas personas dicen: 'Dios mío, esto es ganar mucho dinero'". Y es que el valor de la empresa es ahora más de 10 veces superior a la inversión inicial.

Debutó en Celta, se consagró en la Premier y dijo adiós al futbol tras jugar en el Alavés a pesar de tener sobre su mesa una millonaria oferta de Arabia Saudí. Quería reinventarse lejos del césped y, desde luego, lo ha conseguido.