Un futbolista se quema a lo bonzo tras ser acusado "injustamente" de terrorismo

Escena impactante en Túnez. Un futbolista de 35 años, Nizar Aissaoui, se prendió fuego frente a una comisaría tras ser acusado de terrorismo. El terrible episodio tuvo lugar en Haffouz, en la gobernación de Kairouan, en el centro de Túnez. Según el diario local Kapitalis, el futbolista de 35 años había sido acusado por las autoridades de participar en un acto terrorista. En cambio, parece que el hombre había presentado una denuncia contra un comerciante de frutas por el precio abusivo de los plátanos. El futbolista tuvo una disputa con el comerciante y en la comisaría no habrían creído su versión.

Nizar Aissaoui, delantero del Gafsa, tras prenderse fuego fue trasladado al hospital de Kairouan, antes de ser trasladado al Centro de Trauma y Quemados Graves de Ben Arous con una ambulancia especial. El terrible acto fue documentado por el propio futbolista, con un video en vivo colgado en su página de Facebook en el que asegura ser víctima de una injusticia y por ello está decidido a prenderse fuego.

“Quería llamar la atención de la policía sobre la violación de un comerciante, que vendía plátanos a diez dinares el kilogramo. Pero me castigaron, me acusaron de terrorismo y me involucraron en un caso en el que yo no tenía nada que ver", dice el futbolista tunecino en el vídeo, mientras algunas personas, incluida su familia, intentan disuadirlo de llevar a cabo el disparatado gesto.

Aissaoui jugó en varios equipos de fútbol de Túnez: Union Sportif de Monastir, El Gaouefel de Gafsa, Jeridet Tozeur y l'Espoir Sportif de Haffouz.

En el vídeo, no apto para todos los públicos por las durísimas imágenes, no tardó en volverse viral y en él se ve al jugador envuelto en llamas. Se desconoce el estado actual del futbolista.