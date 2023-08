El gélido saludo de Pedro Sánchez a Rubiales en la recepción de la selección femenina

El presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, ha recibido este martes a las 09.00 horas, en el Palacio de la Moncloa, a la selección femenina de fútbol después de proclamarse campeona del Mundial celebrado en Australia y Nueva Zelanda. Un acto en el que el presidente ha anunciado que el Consejo de Ministros aprobará esta mañana la concesión a las jugadoras de la Selección la Medalla de oro de la Real Orden del Mérito Deportivo tras hacerse con la Copa del Mundo en el Mundial de Australia. Es la más alta distinción que se otorga al deporte en España.

"Vamos a hacer un Consejo de Ministros y Ministras y, aunque estamos en funciones, sí podemos daros una distinción muy importante para todo deportista, que es la Medalla de Oro de la Real Orden del Mérito Deportivo que da el Consejo Superior de Deportes. También, lógicamente, la Placa de Oro para el conjunto de la selección y el equipo técnico", afirmó Sánchez.

Sin embargo, a pesar del hito deportivo logrado por las campeonas del mundo, todas las miradas han estado de nuevo centradas en el presidente de la Real Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales, envuelto en un sonoro escándalo tras su inadecuado beso a Jenni Hermoso. El apretón de manos con Rubiales era sin duda el momento más esperado. Apenas ha durado un instante y el máximo responsable del fútbol español se ha mostrado serio y distante. Ha sido un saludo gélido en el que ni siquiera han cruzado sus miradas. Un detalle que no ha pasado desapercibido en redes sociales.

Tras ese tenso encuentro entre ambos, el mandatario del fútbol español quedó relegado a un lado de toda la plantilla y el equipo directivo.

Y es que el presidente de la Federación vive los momentos más difíciles en el cargo y la política ya no le da tregua. "Seguramente me he equivocado" se disculpaba ayer Rubiales tras el escándalo provocado por su inadecuado gesto. Sin embrago su discurso de disculpa ha dejado muchas dudas no solo por los aficionados, sino también para las autoridades políticas.

La política cerca a Rubiales

La portavoz del Gobierno en funciones, Isabel Rodríguez, pedía anoche una "reflexión" al presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Luis Rubiales, por el beso a la jugadora Jenni Hermoso y ha asegurad aseguró que es "muy importante que cada uno asuma su responsabilidad" en un momento en el que las futbolistas de la selección española "están rompiendo" los techos de cristal a favor de la igualdad. Mas dura aún fue la vicepresidenta segunda en funciones y líder de Sumar, Yolanda Díaz, que insistió en reclamar la dimisión del presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Luis Rubiales, por el beso a la jugadora Jenni Hermoso y ha pedido el "cumplimiento" de la Ley del Deporte y activar los protocolos de la Federación sobre actos sexistas para forzar su salida del cargo. "Seguimos pidiendo la dimisión de Rubiales, que ha vejado y agredido a una mujer. Sus excusas no sirven en absoluto", sentenció Díaz.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, aún no se ha pronunciado sobre este asunto pero el incendio no tiene visos de apagarse.