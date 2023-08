La rajada de una futbolista, ex compañera de Jenni Hermoso, contra Rubiales

Caroline Seger, capitana de Suecia y también ex compañera de Jenni Hermoso, Luis Rubiales por su beso en los labios a la jugadora española en la entrega de medallas en Sydney, después de que la Roja se coronase como campeona del mundo por primera vez en su historia.

Más Noticias España, el único país campeón de todo en fútbol femenino

"Es horrible e inaceptable. No puedo entender cómo puede suceder y para mí es algo muy raro. Quiero que todo el mundo reaccione", dijo la capitana del equipo sueco que justamente cayó contra España en semifinales. "Ojalá pase algo, porque está claro que hay problemas en la RFEF. Si la gente piensa que no está mal, ¡simplemente no es aceptable!".

Seger, de 38 años, es la única futbolista europea con más de 200 internacionalidades. Este Mundial, el quinto de su carrera, ha sido también el último. En su palmarés figuran dos platas olímpicas, además de la UEFA Champions League conquistada en 2017 con el Lyon.

Seger es una de las mejores futbolistas de la historia, en 2013 coincidió con Jenni Hermoso durante ocho meses en las filas del Tyresso sueco. El futuro de Rubiales es una incógnita, puesto que algunas personalidad muy importantes piden su dimisión. Mientras tanto, desde la Federación mostraron las disculpas de su presidente.