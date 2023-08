Rubiales, acorralado: el gobierno le pide una "reflexión" y Yolanda Díaz que dimita por "vejar" a una mujer

La Selección Española de Fútbol ha celebrado por todo lo alto su título de campeonas del mundo con un fiestón en el Madrid Río que se alargó hasta la madrugada. Una celebración en la que el presidente Luis Rubiales decidió ausentarse para no restar protagonismo a la jugadoras mientras sufre un importante cerco político, de instituciones y parte de la opinión pública por el beso en la boca que dio a Jenni Hermoso durante la ceremonia de entrega de premios en el Stadium Australia.

"Seguramente me he equivocado"se disculpaba Rubiales tras el escándalo provocado por su inadecuado gesto. Sin embrago su discurso de disculpa ha dejado muchas dudas no solo por los aficionados, sino también para las autoridades políticas. El presidente de la Federación vive los momentos más difíciles en el cargo y la política ya no le da tregua.

La portavoz del Gobierno en funciones, Isabel Rodríguez, pedía anoche una "reflexión" al presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Luis Rubiales, por el beso a la jugadora Jenni Hermoso y ha asegurad aseguró que es "muy importante que cada uno asuma su responsabilidad" en un momento en el que las futbolistas de la selección española "están rompiendo" los techos de cristal a favor de la igualdad. En una entrevista en TVE desde Madrid Río, hasta donde la ministra se desplazó para vivir la celebración de las jugadoras de fútbol por la victoria en el Mundial femenino, Rodríguez ha insistido en "ser muy cuidadosos" con las declaraciones públicas, reclamando a Rubiales hacer una "reflexión" tras el polémico beso y las disculpas posteriores. En palabras de la portavoz, "ninguno de esos comportamientos" deben alejarse del "sentido mayoritario de la sociedad española", que "avanza en igualdad".

Aplicar el protocolo

Mucho más dura, ha sido la vicepresidenta segunda en funciones y líder de Sumar, Yolanda Díaz, que insistió en reclamar la dimisión del presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Luis Rubiales, por el beso a la jugadora Jenni Hermoso y ha pedido el "cumplimiento" de la Ley del Deporte y activar los protocolos de la Federación sobre actos sexistas para forzar su salida del cargo. "Seguimos pidiendo la dimisión de Rubiales, que ha vejado y agredido a una mujer. Sus excusas no sirven en absoluto", sentenció Díaz.

La diputada de Sumar Aina Vidal (En Comú Podem) se manifestaba en la misma línea y exigía el cese de Rubiales por el gesto "repugnante" de besar en la boca sin su consentimiento a la futbolista Jenni Hermoso durante la entrega de medallas tras ganar el mundial de Sídney. Las disculpas públicas de Rubiales "en absoluto son suficientes", porque "aprovechó su superioridad para actuar de forma absolutamente abusiva", ha afirmado Vidal.

La diputada del PSOE por Asturias, Adriana Lastra, también se sumaba ayer a la petición de dimisión del presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Luis Rubiales: "Es un impresentable que debería dimitir ya".

La Selección será recibida en Moncloa a primera hora por el presidente Pedro Sánchez y, por protocolo, lo normal es que Luis Rubiales esté presente.

Lo que ocurrirá después, es una incógnita.