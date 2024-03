Gerad Piqué apoya al Real Madrid con Gil Manzano y dispara contra el Barça: "Los socios merecen saber la verdad..."

El Real Madrid empató (2-2) el pasado sábado contra el Valencia CF en la jornada 27 de LaLiga EA Sports en un partido que terminó con polémica y tangana ya que Gil Manzano pitó el final justo cuando Jude Bellingham marcó el gol que suponía la remontada.

Una decisión que no gustó nada al Real Madrid y que provocó una tormenta de reacciones en redes sociales." Una decisión arbitral inédita de Gil Manzano impidió la victoria del Real Madrid ante el Valencia en Mestalla. Con 2-2 en el marcador y en la última jugada del partido, Brahim centró al área y Bellingham remató de cabeza haciendo el 2-3. Pero el colegiado anuló el gol al señalar el final del encuentro cuando el pase del malagueño iba por el aire. El líder de la Liga merecía los tres puntos pero sumó solo en un partido que llegó a ir perdiendo 2-0. Dos goles de Vini Jr. empataron el duelo, resuelto finalmente con la decisión de Gil Manzano", publicada el club blanco tras el encuentro.

A partir de ahí, la polémica dio la vuelta al mundo ante la insolita situación y hasta enémigos acérrimos del equipo blanco se llevaron las manos a la cabeza. Hasta en Barcelona, en RAC1, la radio que celebra las derrotas del Real Madrid alucinaban. "Es una liada històrica, mare de déu senyor. Es de traca", dicen en directo los comentaristas de la radio catalana, tan sorprendidos como el resto por lo que estaba pasando.

"Entiendo el enfado del Real Madrid..."

Y ahora, ha sido Gerard Piqué quien ha sorprendido al madridismo con sus palabras. En una charla con Ibai Llanos en su canal de Twitch, el exfutbolista del FC Barcelona afirmó que entiende perfectamente que el Real Madrid se enfade y recuerda que una vez le expulsó en El Sadar pese a que el central no le hizo ninguna protesta. Asegura que el colegiado tiene ya un historial que Piqué no comprende, puesto que se trata de un "árbitro internacional, por lo que tendría que tener un nivel top".

"No está mal pitado pero está pitado tarde. Pitar justo cuando estás centrando no tiene ningún sentido", sentenció.

Pero la conversación de Gerard Piqué no se quedó ahí y aún tuvo tiempo de lanzar un duro ataque contra el FC Barcelona y sus directivos: "Creo que los aficionados del Barça quieren que les digamos la verdad en la cara. Merecen saber la verdad. Si estamos en esta realidad, con problemas económicos y sin un duro tenemos que decirlo".

"Lo que no podemos hacer es vender una cortina de humo, decir que vas a ganar la Champions cuando no tienes dinero para ser competitivo" continúa afirmando el excapitán culé.

"No conozco en detalle la situación del club, pero creo que la gente quiere saber la verdad, que le digamos que no hay dinero, que van a apostar 2-3 años por la Masia. Si el club no tiene dinero, ¿qué queréis hacer?".