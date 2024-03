La brutal rajada de Mateu Lahoz contra Gil Manzano tras el escándalo de Mestalla: "Demasiado ego..."

El Real Madrid empató (2-2) el pasado sábado contra el Valencia CF en la jornada 27 de LaLiga EA Sports donde Vinícius silenció por momentos Mestalla con dos goles, sin rubricar la remontada el líder a pesar de que la saboreó con el tiempo cumplido en un lapsus de Gil Manzano que puso la firma a un partido de alta tensión. Con el duelo del pasado curso en la retina por los insultos racistas al delantero del Madrid, el partido empezó y terminó caliente. El Valencia castigó dos errores atrás de los blancos, pero los visitantes empataron por medio de Vinícius. Al final, los porteros tuvieron su cupo de protagonismo y también el colegiado, que pitó el final en medio del 3-2 de Jude Bellingham en el 99'.

Una decisión que no gustó nada al Real Madrid y que provocó una tormenta de reacciones en redes sociales. "Una decisión arbitral inédita de Gil Manzano impidió la victoria del Real Madrid ante el Valencia en Mestalla. Con 2-2 en el marcador y en la última jugada del partido, Brahim centró al área y Bellingham remató de cabeza haciendo el 2-3. Pero el colegiado anuló el gol al señalar el final del encuentro cuando el pase del malagueño iba por el aire. El líder de la Liga merecía los tres puntos pero sumó solo en un partido que llegó a ir perdiendo 2-0. Dos goles de Vini Jr. empataron el duelo, resuelto finalmente con la decisión de Gil Manzano", publicada el club blanco.

A partir de ahí las críticas a la actuación arbitral han dado la vuelta al mundo ante lo que califican de "liada histórica" y dos día después la indignación no amaina. El último en criticar con dureza la actuación de colegiado ha sido el ex árbitro internacional Antonio Mateu Lahoz que afirmó que la causa de su actuación se resume en dos palabras: "Demasiado ego".

"Decir que es la última jugada...el reglamento solo te lo dicen para los penaltis fuera de tiempo, no para los córners. Si no hubiese hecho eso, nada hubiera pasado, la liebre no hubiera aparecido", comenzó afirmando en su análisis.

"El 'timing' es horroroso, en la primera parte pasó lo mismo", apuntó Mateu Lahoz durante su intervención, y comparó además los cinco minutos de descuento que hubo en la primera mitad con los siete de la segunda, que como recordó el propio Mateu, "pasó la lesión de Diakhaby, la jugada del 2-2, los cambios, el penalti señalado sobre Hugo Duro pasado en el 90...".

"Los árbitros arbitran más de cara al viernes - reunión del CTA- más que de cara al fútbol", lamentó el excolegiado internacional, antes de hacer la siguiente reflexión: "Si seguimos así haremos mucho daño al fútbol. el arbitraje es para el fútbol, tenemos que hablar todos el mismo lenguaje. Tú no puedes crear cajitas, el fútbol te va a sorprender". "El problema es que tenemos demasiado ego", sentenció el actual comentarista de Tiempo de Juego.