El acta arbitral de Gil Manzano que no va a gustar al Real Madrid

El brasileño Vinícius Junior celebró con un doblete al Valencia en Mestalla su partido 250 con la camiseta del Real Madrid, y criticó la actuación del colegiado Gil Manzano, que pitó el final en un centro que acabó en gol de Jude Bellingham, al afirmar que no ganaron porque no les dejaron.

"Un partido muy difícil, jugar fuera de casa siempre es complicado, pero tras encajar dos goles, hemos conseguido empatar y al final no hemos ganado porque no nos han dejado", aseguró en Real Madrid Tv.

Vinícius mostró su felicidad por su partido 250 con el Real Madrid, el tercer jugador que lo consigue más joven tras Raúl González e Iker Casillas.

"La verdad que es una alegría tremenda, nunca imaginé jugar tantos partidos tan joven. Quiero seguir haciendo historia, estar entre los mejores y entre los jugadores que más han jugado con esta camiseta", dijo.

Por último, pidió el apoyo de la afición del Real Madrid el miércoles en el partido de vuelta de octavos de final de la Liga de Campeones ante el Leipzig. "Tenemos que seguir firmes, que la afición esté con nosotros en un partido importante".

Todo el mundo hablaba del colegiado Gil Manzano y del final del partido: "Estamos en caliente y enfadados. Es normal. Tenemos que volver a la normalidad porque tenemos un partido importante el miércoles. En el partido ha habido cosas buenas y cosas por mejorar. Hay que enfriarse un poco porque el vestuario está caliente. Para enfriarse hay que mirar la tabla. Vamos a dormir bien hoy", decía Carlo Ancelotti, entrenador del Real Madrid.

"No hay mucho que decir. Ha pasado algo inédito y nunca antes me había pasado. Después del rechace hemos tenido la posesión. Nunca me había pasado y no hay más que añadir. Nos ha molestado la roja a Bellingham porque no ha dicho ningún insulto. Era frustración. Ha dicho fucking goal y es la verdad. Si pita cuando el portero del Valencia rechaza el balón es válido, pero ha dejado continuar y hemos tenido la posesión. Creo que ha hecho un error”, continuaba.

"El jugador ha sido claro en lo que ha dicho. Es verdad que se ha acercado de manera vehemente después del gol y es normal. No ha sido un insulto en absoluto. A ver qué escribe el árbitro en el acta”, decía Ancelotti.

Y ya se conoce el acta de Gil Manzano: "En el minuto 999 (sic) el jugador (5) Bellingham, Jude Victor William fue expulsado por el siguiente motivo: Tras la finalización del partido aún en el terreno de juego, se dirigió hacia mi corriendo en actitud agresiva y a gritos, repitiendo en varias ocasiones: "it's a fucking goal". Es decir, no hay insulto, pero le muestra la roja. La sanción puede ser entre dos y tres partidos para el jugador del Real Madrid.