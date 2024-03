El mensaje del Real Madrid en las redes contra el árbitro tras el polémico final en Valencia

Con el puño en alto, Vinícius Junior ejerció de líder este sábado y se creció en Mestalla con un doblete (m.50 y m.76) para evitar la derrota del Real Madrid ante el Valencia, que comenzó adelantándose con los tantos de Hugo Duro (m.27) y Roman Yaremchuk (m.30) en un partido que terminó con polémica y tangana ya que Gil Manzano pitó el final justo cuando Jude Bellingham marcó el gol que suponía la remontada. Porque fue algo que no se ha visto mucho en el fútbol

Eso fue lo que marcó el partido y de lo que se va a hablar a partir de ahora. "No sé por qué tarda tanto tiempo en pitar el final O pita antes o no pita. Entiendo al Real Madrid", decía Hugo Duro, el delantero del Valencia.

En el Real Madrid estaban indignados. ""Una decisión arbitral inédita impide la victoria del Real Madrid en Mestalla", aseguraba el Real Madrid en las redes sociales después del encuentro. Y este es el primer párrafo de la crónica en su página web: "Una decisión arbitral inédita de Gil Manzano impidió la victoria del Real Madrid ante el Valencia en Mestalla. Con 2-2 en el marcador y en la última jugada del partido, Brahim centró al área y Bellingham remató de cabeza haciendo el 2-3. Pero el colegiado anuló el gol al señalar el final del encuentro cuando el pase del malagueño iba por el aire. El líder de la Liga merecía los tres puntos pero sumó solo en un partido que llegó a ir perdiendo 2-0. Dos goles de Vini Jr. empataron el duelo, resuelto finalmente con la decisión de Gil Manzano".

"La he visto clara, he visto como el árbitro pitaba antes que centrara. También dio 5 en la primera parte y el Madrid nos marcó en el descuento. El árbitro decidió así y no hay mucho más que decir", decía Rubén Baraja, entrenador del Valencia, después del partido. Bellingham protestó mucho por el gol anulado o no válido y vio la roja. Según Ancelotti sólo dijo: "fucking goal". "Es algo que no me había pasado nunca en mi carrera. Nos ha molestado la roja a Bellingham que no ha dicho ningún insulto", aseguró el entrenador.

Vinicius reaccionó en las redes nada más acabar el partido con un emoji de una carcajada. "No hemos podido ganar porque no nos han dejado", dijo después, mientras que Tchouameni decía que era embarazoso lo que había sucedido. Baraja, entrenador del Valencia, tenía otro punto de vista: "El árbitro dice que se va a acabar el partido, y cuando la pelota sale hacia fuera pita, y el gesto es que no vale la acción", aseguró el entrenador del Valencia.