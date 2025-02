Golpe en la mesa de Pep Guardiola: así será su "operación limpieza" en el City

Quedarse fuera de la Champions con una humillante derrota ante el Real Madrid ha supuesto un golpe letal para el Manchester City que comienza a replantearse su futuro. Algunos piden directamente la cabeza de Pep Guardiola mientras el técnico deja claro que el tiempo se acaba para algunos jugadores del Manchester City .

Los Blues han visto sus sueños de Premier League y Champions League destruidos por una serie de lesiones que se han sucedido desde que Rodri sufriera una rotura del cruzado en septiembre que lo dejó fuera para el resto de la temporada.

La limpieza que planea Guardiola

Y aunque el español seguramente será clave para el futuro que Guardiola ya ha comenzado a construir en el este de Manchester, el técnico del City admitió que habrá que tomar decisiones con jugadores como Kevin De Bruyne , Jack Grealish , John Stones , Nathan Ake, Manuel Akanji y el portero Ederson después de pasar tanto tiempo al margen el equipo.

Según adelantan los medios británicos, De Bruyne será la primera gran salida. Termina contrato en verano del 2025 y cobran fuerza los rumores que lo sitúan en la MLS o en Arabia.

La última reaparición de Stones se vio truncada por un problema muscular en el muslo sufrido en ante el Real Madrid y si los médicos confirman los temores de que necesitará una operación. Todo hace indicar que podría perderse lo que queda de temporada.

Más de 200 millones en enero

Después de gastar más de 200 millones de euros en nuevos jugadores el mes pasado, Guardiola no oculta la necesidad de cambio. "Tenemos que mirar la realidad. Tenemos que sentarnos con los médicos, los fisioterapeutas, los jugadores, los agentes y tener claro que algunos de ellos no pueden jugar todos los meses o dos meses jugando cada tres días. Esta es la realidad. Queda un año más y luego el Mundial. Ya tenemos muchos jugadores que no pueden sostener eso como lo hicieron en el pasado, jugando en diferentes competiciones y viajando sin ningún problema. Siempre competimos en la Champions League hasta las últimas fases. Llegamos a cuartos de final y semifinales la mayoría de las veces. La realidad es que, para el futuro, si queremos volver a estar allí, necesitamos jugadores en forma y disponibles", sentencia.

Otros de los jugadores que están en el disparadero son los veteranos Bernardo Silva, Ilkay Gundogan y Mateo Kovacic.

Entre los nombres que podría explorar el Manchester City durante el mercado de verano destaca el versátil lateral de la Juventus, Andrea Cambiaso. También figura entre sus objetivos Florian Wirtz del Bayer Leverkusen al que dentro del club ven como el mejor reemplazo posible para Kevin De Bruyne.