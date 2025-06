Susana Guasch la vuelve a liar tras pronunciarse sobre el fichaje de Joan García: "¡Que paguen!"

Pese a las presiones del Espanyol y las ofertas de la Premier, Joan García finalmente llegó a un acuerdo total con el FC Barcelona. El guardameta del Espanyol, una de las grandes revelaciones de la temporada en LaLiga, puso una condición para su salida al eterno rival que el cuadro culé no ha dudado en concederle: quiere la titularidad asegurada desde el primer día.

El contrato ya está firmado y el Barça pagará su cláusula de 25 millones de euros esta misma semana y el contrato será por cinco temporadas.

Una de las cuestiones que deberá solucionar el FC Barcelona es su inscripción. En este momento, el Barcelona no tiene 'Fair Play' para hacerlo porque LaLiga no ha validado la operación de los palcos vips del Spotify Camp Nou aunque desde el club aseguran que no habrá problemas y que no volverá a suceder lo ocurrido con Dani Olmo.

Cabe recordar que los representantes del portero son los mismos que los del centrocampista culé por lo este asunto ha sido vital para cerrar el acuerdo. El club confía en resolver esta situación antes de finales de junio.

Una subida brutal

Sin embargo, hay un motivo de peso que ha llevado al guardameta a aceptar una oferta irrechazable. En el Espanyol, Joan García era uno de los peores pagados de la plantilla con un salario -según las fuentes- de entre 240.000 y 300.000 euros brutos al año. Un salario que el FC Barcelona multiplicará por más de 15. Según adelantan medio catalanes, Joan Laporta ha acordado con el portero un salario de 4 millones brutos anuales, una mejora brutal que confirma el deseo del Barca por tenerlo en sus filas.

Su salida al Barça ha levantado ampollas en un amplio sector de la grada blanquiazul y la última en pronunciarse sobre el polémico fichaje del portero ha sido la periodista Susana Guasch, que ha vuelto a revolucionar las redes tras su enganchón con Luis Enrique en la final de Champions.

El zasca de Susana Guasch al Barça

"Lo bueno del fichaje de Joan García es que el Barça va a pagar por un fichaje, que normalmente se llevan a canteranos muy jóvenes y no pagan", indicó la periodista en Radioestadio Noche y las respuestas no se hicieron esperar.

Aunque muchos usuarios defendieron sus declaraciones otros se han cebado con la periodista a la que han recordado la humillación pública del técnico del PSG. "Supongo que ningún otro equipo roba canteranos al Espanyol. Eres una hipócrita, poco te dio el asturiano...", "Encefalograma plano..." o "Anda calla, que a tí el Espanyol te importa lo mismo que a mí el Carabanchel" o "Más Luis Enriques y menos Susanas" son algunos de los comentarios que inundan "X".