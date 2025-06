Joan García tiene claro como se despedirá del Espanyol: realizará un movimiento drástico

El Barcelona abonó el pasado viernes la cláusula de rescisión de 25 millones de euros para contratar al portero catalán Joan García, que se desvinculará del Espanyol y firmará por el club azulgrana.

Fuentes del Barcelona confirmaron que, tal y como estaba previsto, se ordenó el pago de la cláusula del guardameta a la espera de que toda la documentación llegue a LaLiga, que deberá validar la operación. Joan García, formado en las categorías inferiores del Espanyol, se convertirá, por tanto, en el primer fichaje del primer equipo azulgrana para la temporada 2025-26.

A pesar delas presiones, hay un motivo de peso que ha llevado al guardameta a aceptar una oferta irrechazable. En el Espanyol, Joan García era uno de los peores pagados de la plantilla con un salario -según las fuentes- de entre 240.000 y 300.000 euros brutos al año. Un salario que el FC Barcelona multiplicará por más de 15. Según adelantan medio catalanes, Joan Laporta ha acordado con el portero un salario de 4 millones brutos anuales, una mejora brutal que confirma el deseo del Barca por tenerlo en sus filas.

Menosprecio al Espanyol

Un fichaje que mantiene en pie de guerra a los pericos y mucho más tras las declaraciones del presidente de la Federación Catalana de Fútbol, Joan Soteras. "Entiendo que Joan Garcia es un portero catalán. Ha hecho una gran campaña con el Espanyol y merecía ir a un gran club. El Barça es un gran club y él tiene que mirar por su vida profesional, que la vida del futbolista no es tan larga. Yo creo que los sentimientos están en un lado y la parte profesional en otro. Veo muy bien que haya fichado por el Barça. Será un gran portero seguro. Llegará a ser portero de la selección nacional. Es un acierto del Barça", afirmó en un acto por su 125.º aniversario.

Unas declaraciones que han sido interpretadas como un menosprecio total al club perico y que ha generado una gran indignación en el Español y en sus aficionados.

Unos aficionados que han derramado su indignación en redes desde que se conociera el fichaje y que han llevado el odio hasta las mismísimas calles del pueblo natal del guardameta. "Pues ya se empiezan a ver en Sallent las primeras pintadas contra la rata traidora de Joan García. Qué putada que no te quieran ni en tu propio pueblo, donde te has criado. Esto solo acaba de empezar, a las ratas mercenarias no se les quiere", comentaba un usuario blanquiazul junto a la imágenes de las ofensivas pintadas.

Una dura despedida

Ante tales ataques de odio, el futbolista ya ha decidido como será su despedida del Espanyol y la decisión que tomará para evitar un bombardeo en redes sociales. Tal y como ha desvelado Santi Ovalle en Carrusel Deportivo, de la Cadena SER, una vez que el organismo de la competición comunique a los dos clubes que los 25 millones de la cláusula de rescisión han sido depositados, Joan lanzará una carta de despedida en sus redes sociales e inmediatamente después tomará la drástica decisión de bloquear los comentarios para impedir que los que se sienten indignados por su decisión se pronuncien. "Es muy probable que lo haga. Lo tienen que acabar de sopesar, pero harán una carta y saben que van a tener que cerrar los comentarios. Va a ser una despedida difícil de la que aún es su afición", sentenciaba el periodista.

El FC Barcelona tampoco quiere aumentar la polémica por lo que ayudará al futbolista en este duro trance. Según adelantan fuentes del club, la presentación oficial del portero posiblemente no incluya comparecencia pública ante los medios, sino una entrevista institucional en los canales oficiales del Barça, así como las tradicionales fotografías tras la firma del contrato en las oficinas del club, que se producirá a lo largo de esta semana.