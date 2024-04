El grave acoso que denuncia Cancelo tras la eliminación del Barça ante el PSG en la Champions: “Desean la muerte a mi hija que está por nacer”

La eliminación del Barcelona ante el PSG en los cuartos de final de la Champions marca al equipo azulgrana para la siguiente cita, el Clásico del domingo 21 de abril a las 21:00 horas, la última oportunidad de reengancharse a la Liga. Las consecuencias deportistas de la eliminación están claras, pero también se ha montado cierto revuelo por la crítica de Gündogan a Araujo por la expulsión que mermó al equipo español de forma decisiva. Los jugadores lo han hablado entre sí y el vestuario ha cerrado filas. “Somos una familia”, dijo Cancelo en una entrevista en ESPN, en la que también denunció uno de los males de la sociedad actual por culpa de las redes sociales y la libertad que da el anonimato.

El lateral portugués fue uno de los futbolistas más criticados del duelo contra el PSG por su penalti a Dembélé, que supuso el 1-3 que daba definitivamente la vuelta a la eliminatoria.

Cancelo recibió duras críticas de exfutbolistas como Rio Ferdinand en TNT Sports. “Tonto. Dembélé se aleja de la portería y no tenía necesidad. Es ingenuo. Es una entrada digna de un jugador joven sin experiencia que está entrando en pánico. Tenía la situación bajo control, no era necesario”. Cancelo acepta las críticas. “A mí me puede criticar quien quiera, me da igual. Yo me quedó con las cosas buenas que hice, con las que voy a hacer. Es fácil de criticar, pero todos los jugadores cometen errores, todos. Es un penalti que igual he podido ser un poco infantil, pero como estaba el partido, como estaba mi cabeza en el momento... Ferdinand fue un gran jugador y seguro que también cometió errores. Es su trabajo, ahora es un comentarista, y yo estoy aquí para aceptarlo”, dijo.

Lo que sí es inaceptable es lo que narró después: “A mí me dijeron de todo. Hay comentarios en Instagram que le desean la muerte a mi hija que está por nacer. Eso no me lo dicen en la cara, seguro, porque vamos a tener problemas, pero en comentarios dicen lo que sea”, desveló en la entrevista a ESPN. “Ofenden a mi esposa, a mi hija que está por nacer, a mi bebé. Hoy el mundo es cruel y hay que saber vivir con eso. Yo lo sé vivir, pero no sé qué decir. Soy positivo. Desear la muerte a un bebé es una cosa muy grave. Que me critiquen como jugador como hizo Ferdinand, pero que no hablen de mi familia. Que hablen de mí como jugador, no como persona”, añadió.