¡Sí se había visto antes!: un penalti de Solari exacto al de Julián Alvarez dejó fuera a River en la Libertadores

El Real Madrid se clasificaba anoche por penaltis para los cuartos de final de la Liga de Campeones, tras el 2-1 de la ida y pese a su derrota (1-0) fuera de casa contra un Atlético de Madrid que por momentos ha rozado la remontada, pero que otra vez ha encontrado en su vecino de la capital a su verdugo en la máxima competición europea. El penalti decisivo anotado por Antonio Rüdiger en la tanda (2-4) dejó helado al Riyadh Air Metropolitano que vio a su equipo perecer en esta vuelta de octavos de final y en la que el tempranísimo gol de Conor Gallagher se quedó sin recompensa.

Un partido marcado por la polémica con Julián Álvarez en la tanda de penaltis. El Madrid lanzaba primero, pero en la portería del fondo sur. Los entrenadores decidieron que lanzaran primeros los especialistas. Ya no estaban Vinicius, Rodrygo ni Griezmann, pero marcó Mbappé y empató Sorloth; marcó Bellingham y empató Julián. Hasta que intervino el VAR. El argentino se resbaló y pegó a la pelota con los dos pies antes de marcar. No valía el gol. A pesar de las quejas de Simeone y el enfado de los atléticos la norma es clara.

La regla es clara

La regla 14 de la Fifa estipula que "el lanzador no podrá tocar el balón por segunda vez hasta que lo haya tocado otro jugador. El rebote del poste o el travesaño no está incluido. En caso de tocarlo, se sancionará con libre indirecto". Al estar en una tanda de penaltis no se contará con la opción de sancionar un libre indirecto, por lo que correspondió en el caso de Julián Álvarez fue anular el lanzamiento.

Pese a que es difícil verlo en la primera repetición, la cámara lenta evidencia que ha existido un doble toque que acabó condenando a los rojiblancos a la eliminación.

Tras el partido se desató un debate en medios de comunicación y redes sociales e incluso se llegó afirmar que se trataba de una decisión arbitral nunca vista antes deslizando la sombra de un intencionado beneficio arbitral Real Madrid.

No pasa solo con el Real Madrid

Unos argumentos que desmontan varios precedentes. El más claro por su gran parecido con lo que le ocurrió a "la Araña" es el ocurrido en la 2023 en la eliminación de River en la Copa Libertadores donde se produjo una situación exactamente igual a la de Julián Alvarez y con idéntica decisión.

Después de un 2-1 en tiempo reglamentario, River perdió por 9-8 en los penaltis ante Inter de Porto Alegre y fue eliminado de la Copa Libertadores.

Una vez finalizado el encuentro, las autoridades de la CONMEBOL decidieron publicar los audios del VAR para dejar en evidencia por qué los árbitros del encuentro decidieron anular al penalti de Pablo Solari durante la definición desde los doce pasos.

Según la apreciación de los responsables de la revisión, el futbolista de River se resbaló en la carrera, le pegó con las dos piernas y remató con un "doble toque" de balón, por lo que la ejecución quedó totalmente anulada.

Da la casualidad de que Sergio Rochet, portero de Inter de Porto Alegre, - al igual que ocurrió ayer con Thibaut Courtois- se dio cuenta rápidamente de lo que había pasado y le pidió al árbitro que no reanudara los lanzamientos hasta que el VAR revisara la jugada.

Esta es la conversación del VAR en aquel penalti de Pablo Solari

VAR: "Se resbaló"

AVAR: "Le está reclamando un doble toque"

VAR: "Dale, pará, pará, pará. OK. Stop y haceme zoom. Pará. No reanudes, chequeando posible doble toque, esperá"

AVAR: "Dale"

VAR: "OK, pará, atrás, la Steady. La Minicam. Zoom, zoom. Dale, sí, toca, mirá. Dale un cuadro más. Cuadro a cuadro. Dale otro, dale otro, dale otro".

AVAR: "Sí, sí toca"

VAR: "Dale más atrás. Ahí, uno más, uno más, uno más. Ahí ya se mueve la pelota. Vamos a la inglesa de nuevo"

AVAR: "Luego del movimiento de balón entero, a ver como el balón se mueve y cambia su dirección"

VAR: "Dale, se mueve"

AVAR: "Dale como cambia su dirección"

VAR: "Sí, sí, sí, sí. Hay doble toque. Vamos de nuevo a la Minicam. Damela en zoom, dale. Close up. Más zoom, más zoom. Dale, dale, dale, dale. Ahí se mueve. Mueve el balón. Tendría que hacerlo para allá y sale para allá. Sale para allá. Hay otra ahí atrás. Ok, ahí está, ahí. ¡Dale! Pierde penal"

AVAR: "Factual. Pierde penal"

VAR: "Ahí hay doble toque"

AVAR: "Doble toque. Sí, pierde penal"

VAR: "Hay un doble toque. Ok. Pierde penal. Ok"

Árbitro: "Sí, decisión factual. ¿Verdad?"

VAR: "Decisión factual, sí"

... Y en la victoria del City

Una situación similar que también vivió Riyad Mahrez en la derrota 2-1 del Leicester contra el Manchester City.

"El tiro fue extraño, pero la regla es clara. Dos toques, lo mismo que en el golf", afirmó entonces el entrenador del Manchester City, Pep Guardiola.