Horario y dónde ver gratis el Deportiva Minera - Real Madrid de la Copa del Rey

En enero de 2019, Brahim fichaba por el Real Madrid. El 9 de ese mismo mes, debutaba en el equipo blanco, que entonces entrenaba Solari, contra el Leganés, en el Bernabéu, en la Copa del Rey. Jugó 12 minutos de ese partido. En el primer partido de la Copa del año siguiente, que el Real Madrid jugó contra el Unionistas de Salamanca, el equipo que ya entrenaba Zidane ganó por 1-3 gracias a dos goles de Brahim, que salió en la segunda parte. Apenas disputó partidos esos dos años. Había llegado del Manchester City, apenas era un veinteañero y el Real Madrid no estaba, en esos momentos, para jugársela con futbolistas con poca experiencia. Así que se marchó al Milan.

La siguiente temporada, mientras estaba en Italia, el Madrid se estrelló contra el Alcoyano. Brahim estuvo tres años en el Calcio y cuando en el club blanco le vieron más maduro, le reincorporaron. Fue el curso pasado. Era un futbolista con la misma habilidad, pero con más jerarquía. Acabó el curso con 44 partidos, el decimoquinto en minutos y con algunas actuaciones fundamentales como el día de su gol a la Atalanta.

Por supuesto, para no faltar a la tradición, jugó el primer encuentro de la Copa del Rey. Fue en el campo de la Arandina, el Real Madrid ganó 1-3, Brahim metió un gol y jugó los noventa minutos.

Hoy, Brahim va a jugar contra El Deportiva Minera, el estreno del Real Madrid en Copa, el partido en el que Carlo Ancelotti aprovecha para dar descansos. Ayer anunció que Courtois y Rüdiger (el futbolista con más minutos en la plantilla) no viajaban a Murcia para disputar el encuentro.

El resto sí: «No viajan ni Courtois ni Rüdiger. El resto viajan y pueden jugar. Hemos jugado hace poco y algunos estarán cansados. Quiero dar minutos a otros que han jugado menos», aseguraba el entrenador blanco. Los que menos han jugado (quitando al lesionado Alaba) son, de menos a más: Vallejo, Endrick, Lunin, Asencio, Güler, Ceballos, Camavinga y Brahim. Algunos por decisión del entrenador y otros porque las lesiones les han restado regularidad, como puede ser el caso de Camavinga. Vallejo no cuenta y ni siquiera va convocado; Asencio fue un recurso de emergencia, a Lunin Courtois apenas le deja sitio; Endrick apenas ha sido probado; Güler no termina de convencer al entrenador, Ceballos parece que empieza a entrar de verdad en la dinámica y Brahim se gana sus oportunidades poco a poco.

Horario del partido de la Copa del Rey del Real Madrid

El partido entre el Deportiva Minera - Real Madrid se disputa este lunes 6 de enero, día de Reyes, a las 19:00 horas y se puede ver gratis en La1 de Televisión Española.