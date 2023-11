Iago Aspas tira al suelo la pantalla del VAR del enfado por el Celta - Sevilla y pide perdón: "No es el ejemplo..."

El Celta - Sevilla acabó con una polémica acción que ha seguido dando que hablar hasta hoy. Lo que sucedió es lo siguiente: iban 1-1 y el tiempo estaba ya cumplido, el ataque del conjunto local iba a ser el punto final al encuentro. Centró Dotor desde la banda derecha y hay un enganchón entre Jesús Navas y Douvikas que Hernández Hernández, el árbitro de campo, considera que es penalti.

La locura en Balaídos se cortó cuando el colegiado fue a revisar la acción a la pantalla, avisado por el árbitro que estaba en el VAR, Prieto Iglesias, y entonces cambió su primera decisión y dijo que no era penalti. La gran polémica es principalmente porque la acción es de las consideradas grises: se puede pensar que es penalti por el agarrón, pero también se puede defender que los dos se agarran y que es una acción más de juego. En principio, el VAR sólo tenía que entrar para corregir errores claros y manifiestos. La indignación en el Celta llevó a su jugador franquicia, Iago Aspas, a tirar literalmente al suelo el monitor del VAR:

Aquí hay otra toma desde la grada:

Un día después, el delantero del Celta quiso pedir disculpas por su reacción: "Ayer cometí un error. No debería haber canalizado mi frustración de esa manera. Me duele porque no es el ejemplo que quiero dar a los celtistas más pequeños", escribió en sus redes sociales. El árbitro no reflejó el incidente en el acta, por lo que el futbolista no será sancionado. Sí aparece, sin embargo, que el preparador físico, Alejandro Andújar de la Cruz, se refirió a uno de los asistentes con las palabras: "Qué malos sois, siempre lo mismo".

Rafa Benítez, el entrenador del Celta, recurrió a la ironía para referirse a la jugada. "Antes de que me preguntéis. Fuerza es igual a masa por aceleración. En newtons me parece que se mide la fuerza. ¿Cuánto es suficiente para derribar a una persona, 10 newtons o 12 newtons? A ver si habláis con algún físico y lo metemos en el VAR, y así tenemos una persona más trabajando que nos diga cuál es la fuerza que tiene que haber para que una persona caiga al suelo, si son 10, 20, 100 newtons, y hoy además con viento...". Ocampos, jugador del Sevilla, admitió: "Si el árbitro la marcó viéndola 10 veces en el VAR como la vio... Si yo estuviera del otro lado me quejaría como se queja el Celta. Entiendo la bronca del equipo contrario".