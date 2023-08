Iker Casillas revela su secreto mejor guardado: "Nadie lo sabe..."

La nueva faceta de Iker Casillas como estrella en redes sociales no deja indiferente nadie. El portero lleva arrasando desde hace meses por sus vídeos de TikTok. “Cuando tengo un día jodido busco a Iker Casillas en tiktok, veo cómo está llevando la crisis de los 40, y de repente todo se relativiza” o “Por favor que le quiten la cuenta de TikTok a Casillas”. Son algunos de los comentarios que día tras días inundan la redes sociales con cientos de usuarios asombrados con el desmelene del que fuera el mejor portero de España y uno de los mejores del mundo.

El excapitán del Real Madrid se ha convertido en toda una estrella en esta la red social en la que acumula casi 5 millones de seguidores en Tik Tok y suma más de 37 millones de 'me gusta' en sus publicaciones. Casillas no duda en posar, bailar, hacer bromas y hasta imitar a personajes famosos para delicia de sus seguidores. Pero también en Instagram, donde cuenta con más de 20 millones de seguidores.

Su éxito, para bien y para mal, es tal que ya hay quien asegura que a uno de los mejores guardametas que ha dado España se le conocerá por tres cosas: la parada ante Arjen Robben en el Mundial de Sudáfrica, haber sido el mejor portero de la historia del Real Madrid y... ¡Sus redes sociales!

Y prueba de ellos es que su último post en Instagram no ha tardado en hacerse viral. El guardameta ha desvelado a sus fans uno de su mayores secretos ocultos. Durante las últimas semanas Iker Casillas no ha dudado en compartir con sus seguidores innumerables imágenes de playas, calas, impresionantes piscinas o fotos de su pueblo pero esta última ha triunfado y ya supera de largo los 150.000 "Me gusta".

El ex guardameta de la Selección Española ha publicado en su cuenta personal de Instagram una fotografía presumiendo de paella. "La gente no sabe lo bien que cocino…", escribía para acompañar la imagen. Las reacciones no se hicieron esperar.