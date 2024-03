El impactante mensaje de Saúl tras eliminar al Inter: "Es un momento de mierda..."

El Atleti remontó el 1-0 del partido de ida y ganó 2-1 en el tiempo reglamentario gracias a los goles de Griezmann y Memphis. Un resultado que llevaba a los rojiblancos a una prórroga que tuvo un primer tiempo para los rojiblancos y una segunda mitad, ya sin Griezmann, para los italianos. Pero no se movió el marcador y el partido se fue a los penaltis. En la tanda de penaltis, Oblak apareció como el gran salvador del equipo al parar dos penaltis al Inter de Milan; y Lautaro acabó tirando fuera el penalti decisivo que metía al Atleti en la siguiente ronda de Champions. En los rojiblancos, Saúl fue el único que falló su penalti.

Poco después, su mensaje en redes sociales sorprendía a los atléticos especialmente por su sinceridad. Y es que, a pesar del buen sabor de boca de la victoria, Saúl no ha querido esconderse y ha decidido confesar a la afición su dolor por el mal momento futbolístico que está pasando, más allá de ese falló en la tanda.

"Sinceramente es difícil para mi escribir en estos momentos, pero igual que escribo en las buenas hay que hacerlo en las malas. Es un momento de mierda para mi a nivel deportivo, y soy consciente…. Acepto todas las críticas y no solo por el penalti de hoy sino por cómo estoy en estos momentos. Exactamente no se qué es, pero lo único que me han enseñado es a seguir trabajando en las buenas y en las malas, hasta conseguir cambiar la situación. Gracias por estar en las buenas y en las malas. ¡Aúpa Atleti!", escribió.

En la previa del partido el canterano colchonero ya habia emocionado a su afición con un emotivo vídeo publicado en redes sociales. “Atleti yo te amo, contigo hasta el final, ale ale aleeee, mañana afición”, dice el mensaje de Saúl en su cuenta oficial de X. Dicho texto va acompañado con un vídeo del Vicente Calderón mostrando un tifo donde se lee “Atleti yo te amo contigo hasta el final”.

Saúl soñaba con una de esas grandes noches europeas pero la suya fue agridulce..