Atlético - Inter: Las lágrimas de Simeone, que no vio los penaltis y se lesionó; las "bolas" de Riquelme, el "hasta que no pudo más" de Griezmann...

Simeone estaba emocionado después de la victoria del Atlético ante el Inter. En la celebración del gol de Memphis, en la carrera que se dio, se lesionó; después de una ocasión fallada se fue al suelo para lamentarlo, "remataba" casi todos los balones que llegaban al área, como si estuviera en el campo y pudiera hacer algo; pedía el apoyo de los aficionados del Metropolitano y decidió no ver la tanda de penaltis hasta el éxtasis final, cuando ya sí se unió a la fiesta, cantó el himno, levantó a Griezmann en volandas...

Ante los medios, después, no pudo reprimir esa euforia. Estas fueron sus respuestas:

Palabras tras la clasificación

"Tengo un gran respeto por nuestra gente. Cuando veníamos al estadio fue emocionante. Veníamos de un mal partido en la semifinal de Copa y de un partido feo en Cádiz. Era un partido no para pedir a la afición, sino para dar. El equipo sintió el apoyo de la gente en el estadio y nuestros jugadores crecen con su público, eso lo sabe todo el mundo. Jugamos contra un equipo increíble con mil opciones de ataque, buena defensa, contragolpe... Koke se dejó la vida, Griezmann hasta que no pudo más pidió el cambio; entró Memphis y apareció, que es lo que esperamos de él, porque lo tiene; apareció Correa, apareció Barrios con esa juventud, Riquelme fallando el gol y teniendo las bolas de ir a patear el penal y hacerlo... Eso necesitamos, y lo tenemos. Volver a estar entre los ocho parece fácil para todos los que me escuchan, pero créanme que no es fácil".

Valor especial de la victoria

"Hemos tenido partidos importantes este año. La Supercopa con el Madrid merecimos ganar en los 90 minutos, perdimos en la prórroga. Después en Copa sí ganamos e hicimos un partido extraordinario, pero no pudimos meternos en la final porque el Athletic Club fue mejor... Pero hoy salió. Hoy teníamos un plan y con 1-0 lo seguimos haciendo, Griezmann corrió para atrás, Lino cerró... Y no se pusieron a pensar si había que correr, porque este estadio es impresionante".

Les daban por derrotados

"Pensaban que no teníamos oportunidades, pero es lo mejor que puede pasar, cuando nadie creía, o mucha gente no creía, porque los que vienen al estadio sí creen, es cuando lo hacemos. Y pasó".

Importancia mental de la victoria

"En la Copa de Rey llegamos a semifinales. En Champions hemos ganado a uno que está entre los cuatro o cinco mejores de Europa... Ahora, a seguir mejorando, porque podemos seguir mejorando".

Palabras a la afición

"Lo único que le digo: 'Gracias'. Llevo años aquí y me siguen llegando las emociones. Ustedes no tienen ni idea de lo que se siente ahí abajo".

¿Por qué no vio la tanda?

"Se me vino a la mente el partido del Bayer Leverkusen [el Atlético también se clasificó por penaltis en la temporada 2014/15], vi los dos primeros penaltis, el segundo no lo vi y lo atajó Jan [Oblak]... Si te están marcando el camino, lo sigues. Me alegro por él, es uno de los mejores porteros, quiere estar con nosotros, nos salvó al principio...""

Griezmann

Participó en lo más importante del partido. Lo dejamos hasta que él pidiera el cambio y cuando entendió que no podía dar más y que el equipo necesitaba frescura, pidió el cambio... Hombres..."

Griezmann-Memphis, delantera más potente del fútbol español

"Para mí tenemos también a Morata, un delantero extraordinario, y la intención de hacer jugar juntos a Griezmann, Morata y Memphis. Pero me alegra el partido de Memphis, que no venía de hacer un buen partido en Cádiz".