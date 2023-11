Las redes se comen a Joana Sanz tras su "blanqueo" de Dani Alves: "Qué miedo das..."

Joana Sanz se sentaba anoche por primera vez en un plató de televisión. La modelo acudió al programa para contar como está su relación después de que la fiscalía haya pedido nueve años de prisión para su marido, Dani Alves, por un delito de agresión sexual y también para denunciar el acoso mediático al que se ha visto sometido.

La modelo ha confesado que continúan casados porque ella en un primer momento pidió el divorcio y él no se lo quiso dar: ‘’Estamos igual, no nos vamos a divorciar de momento. Está en la situación en la que está y seguiremos casados de momento’’. Respecto a si está convencida de seguir con el matrimonio, Joana se ha pronunciado: ‘’Él me dijo que hiciera lo que quisiera que no me iba a dar el divorcio y después yo dije ‘pues así seguimos’’.

Joana ha desvelado que apoya a su marido: "Sigo estando para él y seguiré estando para siempre, el futuro dirá. Seguimos hablando por teléfono como si nada sucediera, nos apoyamos mutuamente como podemos".

Sanz se negó a responder cualquier pregunta relativa a la presunta agresión sexual por la que su marido sigue en prisión preventiva: "Eso es un tema judicial. Yo hablo de infidelidad, que es lo que a mí me toca. Del tema judicial no voy a hablar porque no me corresponde".

La modelo si ha querido recalcar que sigue enamorada del futbolista: ‘’Nunca antes había sucedido nada como para crear un rechazo hacia él. El amor está independientemente de casados o no casados, es mi familia, yo voy a seguir estando, el tiempo dirá’’. Incluso lo elogió asegurando que era un hombre maravilloso que "te abre la puerta del coche y te limpia la arena de los pies". Unas palabras que acabaron por hacer estallar a los usuarios de Twitter que no tardaron en acusarla de "blanquear a un violador" y de tener "cero empatía" con la víctima.

"Está siendo espeluznante. Qué miedo da el discurso de Joana Sanz", "Joana Sanz con respecto a la presunta víctima de su marido: "Yo sinceramente solo pienso en mi". ¡EMPATIA CERO CON LA VÍCTIMA! Puedo llegar a entender que no quiera hablar de temas judiciales, pero un poco de empatía con la supuesta AGRESIÓN, quizás la haría más cercana y humana" o "Joana Sanz deberías leerte el auto y dejar de blanquear. Chica, que poca dignidad tienes. Me produce absoluta repugnancia tus declaraciones. Qué pena, tener esa postura por dinero", son algunos de los indignados comentarios que corren como la pólvora en redes sociales.