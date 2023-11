La importante baja en el Barcelona, aparte de Gavi, para visitar al Rayo Vallecano

El Rayo Vallecano es un equipo que está ligado a la historia de Xavi como entrenador del Barcelona. Después de un Rayo - Barça que ganaron los madrileños Koeman fue despedido y Joan Laporta fue a buscar de urgencia para el banquillo a quien había sido uno de los jugadores más importantes de la historia del club. Han pasado dos años de aquello y la aventura de Xavi como técnico del Camp Nou está siendo una montaña rusa, como casi siempre en los clubes grandes. Tras un primer año en el que no se le podían pedir muchas responsabilidades, el curso pasado ganó la Liga y la Supercopa y se estrelló en Europa; y éste está bien situado en todas las competiciones, pero hay muchas críticas por el juego del equipo y ya no se puede decir que sea un proyecto que acaba de empezar. Han sido 107 partidos y el Rayo es el rival que más se le ha resistido a Xavi. El equipo de la franja es el único de LaLiga, junto con el Granada (dos empates con los andaluces) al que el mítico ex "6" azulgrana no ha conseguido derrotar. Tiene un 0-1 y un 0-0 en el Camp Nou y un 2-1 en Vallecas la campaña pasada.

Esos resultados fueron contra el Rayo de Iraola, que se marchó a la Premier dejando su lugar a Francisco. "Nos ha costado los últimos años porque es un equipo intenso, un campo incómodo, dominan el segundo balón y le ponen mucha alma, y creo que Francisco les transmite eso», analiza Xavi, que no podrá contar para este partido con dos jugadores importantes. Será el primer día sin Gavi, que ya no participará hasta la próxima temporada. "Es insustituible. El corazón, la pasión, la garra más su calidad por el talento que tiene... Tenemos que sustituir eso. Además, con el Rayo necesitamos lo que aporta Gavi», opina Xavi. El otro será Ter Stegen, que no llega por los problemas de espalda que le hicieron abandonar la concentración de Alemania. "Marc no podrá jugar, lo hará Iñaki [Peña] y tenemos total confianza en él. Siempre entrena bien, es un profesional y creo que está muy preparado", piensa el entrenador barcelonista.

Muy pocos partidos de Iñaki Peña

Iñaki Peña subió al primer equipo de la mano de Koeman en 2021, después de llegar al filial en 2013 procedente del Villarreal. Fue tercer portero primero, después se marchó a Turquía (en enero de 2022) para jugar en el Galatasaray (participó en seis partidos y sufrió una lesión) y regresó en verano ya para ser segundo portero por la marcha de Neto. Pero Ter Stegen le deja poco espacio. En ese sentido, la posición de portero es la más complicada porque el titular lo es siempre y suele jugar todo el partido. En la 2022/23 por fin debutó en partido oficial con el primer equipo azulgrana en la Champions contra el Viktoria Plsen, sin nada en juego. En Liga jugó en la segunda parte contra el Valladolid y el Celta (jornadas 36 y 38, con el equipo ya campeón) y en Copa disputó los primeros partidos contra el Intercity y el Ceuta, de categorías inferiores.