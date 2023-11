Indemnización, años de cárcel...: las claves del pacto que negocia Dani Alves para evitar el juicio

La Audiencia de Barcelona ha enviado a juicio al exfutbolista del FC Barcelona Dani Alves por un delito de agresión sexual, acusado de violar a una joven en el reservado de una discoteca de Barcelona el pasado mes de diciembre.

En un auto, la sección 21ª de la Audiencia confirma el procesamiento del ex internacional brasileño, al concluir que las declaraciones de la víctima y los testigos, así como las pruebas periciales, sustentan suficientes indicios para enviarlo a juicio por un delito de agresión sexual. Con esta resolución, se abre un plazo de cinco días para que la Fiscalía y la acusación particular ejercida por la víctima presenten sus escritos de calificación, último trámite antes de fijar la fecha del juicio.

Tras su investigación, la magistrada del Juzgado de Instrucción 15 de Barcelona decidió procesar al futbolista por agresión sexual y le impuso una fianza de 150.000 euros el pasado mes de julio. Alves decidió no recurrir su procesamiento para "agilizar" el proceso e ir ya a juicio. Aunque la instrucción ya estaba cerrada desde el verano, todavía no se había abierto el juicio porque la defensa del futbolista alegaba que la instrucción era nula por el juicio mediático que se ha hecho el jugador y por las filtraciones que ha habido sobre la investigación, según el auto al que ha tenido acceso LA RAZÓN.

Ahora en el auto, la Audiencia concluye que las declaraciones de la víctima y los testigos, así como las pruebas periciales, sustentan suficientes indicios y resuelve que el revuelo mediático, por mucho que pueda afectar a la causa, "no supone la nulidad de las actuaciones" y que las filtraciones, aunque las lamenta, tampoco detienen el curso legal.

Este auto supone un nuevo varapalo para el futbolista que hace poco más de un mes rompía relaciones con Cristóbal Martell por "pérdida de confianza" y se ponía al frente de la defensa la letrada Inés Guardiola con el objetivo de dar un giro radical al caso.

Ahora las partes tendrán cinco días para mandar sus escritos de acusación y defensa y, tras ello, la Audiencia señalará una fecha para el juicio que podría retrasarse hasta principios de año. La Fiscalía y la acusación particular tienen, desde el 14 de noviembre, cinco días para aportar escritos que acompañen a su petición de una pena que podría oscilar entre los ocho y los diez años de prisión. Aunque, la abogada de la víctima ya ha anunciado que pedirá la pena máxima: 12 años de cárcel.

[

[H3:Las claves del acuerdo]]

Tal y como ha adelantado Carlos Quílez en "Y ahora Sónsoles" la fecha del juicio será posiblemente en el primer trimestre de 2024 ante la posibilidad de posible acuerdo que evite llegar al juicio. Tras el auto dictado ayer, la nueva abogada del brasileño trabaja a contrarreloj para alcanzar un acuerdo previo y evitar que se celebre un juicio que "nadie quiere".

Este acuerdo, según el citado periodista, sería unos 4 años de pena y una "jugosa" indemnización a la víctima.

La decisión de la víctima será clave

Sin embargo puede que el proceso no sea tan sencillo. Ya que para que se produzca este acuerdo todas partes deben ratificarlo. Una negociación de culpabilidad es un acuerdo entre el fiscal y la persona acusada del delito, donde el fiscal le ofrece al acusado la oportunidad de declararse culpable a cambio de recibir un cargo menos grave y con una sentencia más leve. Declararse inocente del cargo penal implica que el acusado irá a juicio para contender los cargos penales. Si resulta inocente, entonces evita pasar tiempo en prisión u otras sanciones. Sin embargo, ir a juicio es arriesgado porque es imposible predecir cual será la sentencia final. En consecuencia, muchos acusados - como sería el caso de Alves- escogen negociar los cargos con el fiscal. Sin embargo, aunque la víctima no se ha pronunciado sobre este posible acuerdo de conformidad para evitar el juicio si fue muy clara al principio del proceso por lo que de mantener su postura daría la traste con los planes del futbolista.

La abogada de la joven denunciante reveló que la víctima “está recibiendo apoyo psicológico a través de una entidad pública especializada en el tratamiento de víctimas de violencia” y también cual fue la condición que le puso su cliente para contratarla. García López, aseguró que rechazaría una eventual propuesta de acuerdo para evitar una condena del futbolista, en una entrevista publicada por el portal brasileño UOL. García subrayó que su cliente había rechazado de forma «firme» y reiterada la posibilidad de recibir una indemnización por parte de su presunto agresor, a la que tendría derecho, dado que dispone de una buena posición financiera, y solo quiere que se haga justicia.

Según la letrada las palabras exactas de la demandante fueron: «Si hay dinero de indemnización en medio, no te voy a contratar. Yo no quiero dinero, quiero cárcel’. “Ella, desde el primer minuto, me dijo que no. Eso nadie lo sabe», dijo la abogada, recalcando que la amenaza de su cliente no era simplemente una estrategia.

Tal vez, el hecho de que ahora la negociación no suponga la libertad del futbolista a cambio de una indemnización sino una reducción de su pena podría llevar a la víctima a aceptar el acuerdo para evitar el calvario de someterse a un juicio y tener que revivir lo que pasó aquella noche. De no ser así, la nueva estrategia de defensa del futbolista no valdría para nada.

Dani Alves ha cambiado su versión de lo que ocurrió aquella noche en varias ocasiones. En la primera aseguró que no sabía quién era la chica, y después admitió que la conoció a través de unos amigos y que tuvieron sexo pero consentido.