Indignante ataque ultra a un niño del Marsella con un tumor cerebral: le arrancaron la camiseta y la quemaron

Kenzo, un niño francés de ocho años que padece cáncer cerebral, acudió este fin de semana al estadio del Ajaccio, que se enfrentaba al Olympique de Marsella en el último partido de la Ligue 1. El pequeño es seguidor del Marsella, y estuvo junto a su padre en el Stade Francois Coty del Ajaccio, donde vivió unos "actos indescriptibles", según denuncia el propio club. Su ilusión no era otra que ver a sus ídolos antes de perder a visión como ya han pronosticado los médicos.

En el campo, Kenzo y su padre fueron atacados por seguidores radicales del Ajaccio, llegando incluso a propinarle varios puñetazos a su progenitor, como cuenta el diario Mirror. Al niño le arrancaron la camiseta que llevaba, que fue quemada por los radicales del club francés.

"Golpearon a mi esposo en la cara, le arrancaron la camisa al pequeño y fueron a quemarla. Antes de salir del vestuario, incluso escupieron en la comida que estaba en el suelo a nuestra disposición. Kenzo es muy consciente de que está muy enfermo, está perdiendo la vista debido a su tumor y me dijo: Antes de no ver nada más, quiero ver a OM en Ajaccio... Estos tontos lo traumatizaron", cuenta Amandine, la madre del pequeño.

El Ajaccio, en un comunicado, lamenta lo sucedido: "El pequeño Kenzo, que sufre de cáncer, había expresado su sueño de conocer a los jugadores del Marsella, el club de su ciudad y su corazón. Kenzo y su familia fueron invitados para que el niño pudiera realizar su sueño durante el partido de esta noche. El sueño se convirtió rápidamente en una pesadilla cuando Kenzo y sus padres, que llegaron con los colores de Marsella, fueron abusados vergonzosamente por individuos que irrumpieron en su vestuario", relata el equipo.

"Estas personas de ninguna manera representan los valores de nuestro club y nuestra isla. ¡Incluso la estupidez más extrema no puede excusar estos comportamientos! ¡El club condena enérgicamente estos actos indescriptibles! AC Ajaccio arrojará toda la luz sobre estas acciones vergonzosas. Tan pronto como las personas hayan sido identificadas por nuestros servicios, presentaremos una queja contra ellas", apunta el club.

"No podemos superarlo"

La Fiscalía de Ajaccio, en la isla francesa de Córcega, ha abierto una investigación por las agresiones contra un niño de 8 años y enfermo de un cáncer cerebral durante los incidentes por el partido de fútbol entre el Olympique de Marseille (OM) y el equipo local.

De acuerdo al testimonio de la madre del niño, un grupo de seguidores del Ajaccio les atacó al ver al menor vestido con el uniforme del OM.

"Eran quince, así que no pude hacer nada. Me pasaron por encima, abrieron la puerta del camerino, le dieron dos puñetazos en la cara a mi marido, empujaron a mi hijo, que se cayó y se golpeó toda la cara con la barra de hierro del asiento", explicó a la radio pública France Bleu la madre del menor, llamada Amandine. "Le arrancaron la camiseta y se la quemaron. Estamos conmocionados, no podemos superarlo", agregó.

La Fiscalía ha abierto una investigación tanto por este incidente como por una agresión sufrida por un periodista. El Ajaccio-OM venía dejando incidentes graves ya desde el viernes pasado, cuando en la noche cuatro personas sufrieron heridas leves y una fue detenida en los enfrentamientos que se desataron entre los hinchas de los dos clubes (entre los que no existe una historia de animosidad especial).

La vergonzosa agresión ha dado la vuelta al mundo provocando la indignación y un auténtico tsunami de solidaridad en redes sociales.