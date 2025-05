Inter de Milan - Barcelona: horario, dónde ver online y en televisión, vuelta semifinales Champions League 2025

El FC Barcelona afronta este martes 6 de mayo uno de los partidos más importantes de su temporada. El equipo de Hansi Flick visita al Inter de Milán en el estadio Giuseppe Meazza con el objetivo de sellar su clasificación a la final de la UEFA Champions League.

Tras el emocionante empate 3-3 en la ida disputada en Montjuïc, todo se decidirá en territorio italiano.

Un Barça con bajas sensibles, pero con ilusión intacta

La plantilla azulgrana llega con una defensa improvisada debido a las lesiones. Jules Koundé y Alejandro Balde no estarán disponibles, lo que obligará a Flick a configurar una línea de cuatro centrales con Eric García e Íñigo Martínez en los laterales, y Araújo junto a Cubarsí como centrales.

La gran incógnita reside en el estado físico de Robert Lewandowski, que ha vuelto a entrenar con el grupo tras una lesión muscular, pero cuya presencia en el once titular aún no está asegurada. De no estar al 100%, Ferran Torres, en racha goleadora, volvería a formar parte del tridente ofensivo junto a Raphinha -máximo goleador culé en Champions (12 goles)- y el joven Lamine Yamal, que hizo historia con su tanto en la ida.

FC Barcelona v FC Internazionale Milano - UEFA Champions League 2024/25 Semi-Final First Leg AFP7 vía Europa Press Europa Press

Inter, con la plantilla lista y la duda de Lautaro

Por su parte, el Inter llega al encuentro tras vencer por la mínima al Hellas Verona en la Serie A, partido en el que Inzaghi reservó a casi todos sus titulares. La gran duda es Lautaro Martínez, que arrastra molestias musculares, aunque se espera que esté disponible al menos para el banquillo. Benjamin Pavard, también recuperado, apunta a titular.

En el primer asalto de la eliminatoria, el conjunto italiano sorprendió con un arranque fulminante: Thuram abrió el marcador a los 30 segundos y Dumfries firmó un doblete, incluido un gol de chilena. No obstante, el Barça supo reponerse y forzar un empate que mantiene viva la eliminatoria.

¿A qué hora se juega el Inter - Barcelona?

El encuentro de vuelta de las semifinales de la Champions League entre Inter y Barça se jugará el martes 6 de mayo a las 21:00 (hora peninsular española) en el estadio Giuseppe Meazza de Milán.

¿Dónde ver el partido online y en televisión?

El duelo se podrá seguir en directo por televisión a través de Movistar Plus+ (Dial 7) y Movistar+ Liga de Campeones (Dial 60). También se ofrecerá cobertura minuto a minuto en medios como La Razón o en los perfiles oficiales de ambos clubes en redes sociales.

Posibles alineaciones

Las lesiones de Jules Koundé y Balde condicionan a un Barça que contará con Lewandowski que no se espera que salga de inicio a pesar de estar en la convocatoria. Por parte del Inter, está en el aire la participación de Lautaro Martínez.

Inter de Milan

Once probable del Inter de Milan: Sommer; Bisseck, Acerbi, Bastoni; Calhanoglu, Mkhitaryan, Barella, Dumfries, Dimarco; Taremi y Thuram.

FC Barcelona

Once probable del FC Barcelona: Szczęsny; Araujo, Cubarsí, Martínez, Gerard Martin; De Jong, Pedri, Lamine Yamal, Dani Olmo, Raphinha y Ferran Torres.