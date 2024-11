Javier Aguirre sale de Honduras entre insultos y con sangre en la cabeza tras una agresión

Javier Aguirre fue agredido en el final del partido de Honduras y México. En un encuentro que se disputó en el Estadio General Francisco Morazán en Honduras, los locales se llevaron la victoria ante la selección mexicana con dos tantos de Luis Palma, el duelo quedó marcado también por el regreso de Guillermo Ochoa a la portería de México desde la última vez que fue titular tras casi ocho meses. Sin embargo, el momento de mayor revuelo fue una vez finalizados los 90 minutos.

Cuando el Vasco iniciaba su camino para despedirse del entrenador de Honduras Reinaldo Rueda y de todo el cuerpo técnico de la selección hondureña, recibió un golpe en la cabeza con una lata proveniente desde las gradas que se reventó cuando se estrelló con Aguirre, lo que causó una herida de la que de manera instantánea comenzó a salir sangre, al principio eran pequeños hilos, pero cuando Aguirre se encontró con Reinaldo, gran parte de su cara estaba cubierta de rojo. El seleccionador mexicano no reaccionó e incluso se ve en las imágenes que pese a el sangrado, Javier Aguirre salió tranquilo del campo con dirección a los vestuarios.

"Con tristeza por todo lo que pasó al final, la verdad que esto no puede volver a suceder ni aquí ni en ningún estadio de Honduras ni del mundo. Estoy triste porque es un ser humano, porque así como golpearon al profe me pueden golpear a mí porque él me fue a saludar en el momento, yo ya lo he vivido en carne propia y no puede pasar eso. Presentarle disculpas a toda la delegación de México, a todo el pueblo mexicano, al profesor Aguirre porque eso no puede suceder y menos en nuestra sociedad", comentó Reinaldo Rueda en la rueda de prensa posterior al partido.

Horas después la Federación Mexicana de Fútbol lanzó un comunicado, en el que expresó: "La FMF manifiesta su firme rechazo ante cualquier forma de violencia en el fútbol y reitera su compromiso con la seguridad. Hemos hecho las gestiones pertinentes a través de los canales oficiales para solicitar a la CONCACAF que actúe conforme al reglamento después de lo ocurrido esta noche en el estadio General Francisco Morazán, en San Pedro Sula, Honduras".