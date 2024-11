Las lágrimas de Baena amargan la victoria de España en Dinamarca

La España de De la Fuente continúa exhibiendo su fútbol por Europa y ya está en los cuartos de final de la Nations League. Otro partido feliz de la campeona de Europa. Casi feliz, más bien, porque tal como está el fútbol no hay encuentro en el que no haya que contar una lesión que amarga las victorias. Sucedió poco después del gol de Ayoze, una jugada de 10 pases entre nueve futbolistas, que dieron en total 25 toques, una jugada de lo que significa España y cómo juega. Estaba, pues, la selección celebrando su gol, su manera de entender el fútbol, cuando en una pelea por el balón con el rival, Baena se fue al suelo y enseguida supo que no era bueno.

Antes de lo que digan los doctores al palpar los jugadores o de lo que confirmen las pruebas médicas, los futbolistas, que cada vez conocen mejor su cuerpo, saben si lo que les ha sucedido es grave o no. Y Baena no pudo aguantar las lágrimas mientras se retiraba del campo cojeando.

El futbolista del Villarreal, que estaba siendo uno de los mejores esta temporada, fue sustituido por Fabián.

No fue el único que cayó. Tampoco acabó el partido Zubimendi, que cerca del final del partido, se echó la mano abductor de la pierna derecha. No pudo continuar y salió al campo Casadó, el centrocampista del Barcelona, que, de este modo, debutó con la selección. «Te acuerdas de la gente que te ha acompañado en el camino, estoy muy contento», aseguró nada más acabar el choque.

No estaba planeado que jugara porque Luis de la Fuente había decidido ya otros cambios para refrescar al equipo. «No me lo esperaba, porque iban a entrar dos compañeros, pero las molestias de Zubi han hecho que entre», continuó el feliz centrocampista azulgrana. Añadió que lo de Zubimendi, a diferencia de lo de Baena, no era grave.

España ya no se juega nada en el siguiente y último encuentro de la liguilla de la Nations League, este lunes, en Tenerife. Luis de la Fuente puede aprovechar para dar descansos y minutos a otros jugadores, aunque seguro que todos los equipos van a estar vigilantes. Es un partido sin historia, pero las lesiones también acechan en días así.