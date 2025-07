Javier Tebas responde a Courtois por pedir más descanso e ironiza contra el Real Madrid

La reciente polémica entre Thibaut Courtois y Javier Tebas vuelve a poner sobre la mesa la tensión persistente entre el Real Madrid y LaLiga. En esta ocasión, el desencadenante han sido los comentarios del portero blanco durante el Mundial de Clubes, donde expresó su malestar por el escaso margen de preparación que tendrá el equipo antes del inicio de la temporada 2025-26. Courtois no se anduvo con rodeos: “Para hacer una temporada buena necesitamos descansar, somos el único deporte del mundo con tantos meses de competición”, dijo, reivindicando una necesidad básica para cualquier deportista de alto nivel: el descanso.

Las palabras de Courtois

El portero belga cargó directamente contra Javier Tebas, presidente de LaLiga, acusándolo de buscar el foco mediático. “Este señor quiere protagonismo y no he visto a ningún presidente hablar así. Para mí, escuchar esos comentarios de un presidente no lo he visto ni en Italia, ni en Inglaterra, ni en la NBA, ni la NFL”. Courtois dejó clara su postura: espera que LaLiga reconsidere su decisión y permita al Real Madrid debutar una semana más tarde en el calendario doméstico, en consideración al desgaste acumulado por su participación en el Mundial de Clubes. Ahora mismo, la fecha del debut es el 19 de agosto, contra Osasuna en el Santiago Bernabéu.

Pero la respuesta de Tebas no se hizo esperar, y, fiel a su estilo, fue tajante. En una entrevista en AP negó que esta decisión dependiera exclusivamente de LaLiga: “Es una decisión que no corresponde a LaLiga. No hay que cambiar nada. El PSG no cambia en la liga francesa, el Chelsea no cambia en la Premier League”. El presidente apeló así a un principio de igualdad de trato entre clubes, defendiendo que el calendario está definido con antelación y que los compromisos internacionales no deberían alterar el orden establecido.

Además, Tebas minimizó la magnitud de la queja del Real Madrid, aludiendo a que el club pedía 21 días de preparación y tendrá 20. “No creo que por un día pierdan el partido contra Osasuna”, ironizó, dejando entrever que la solicitud blanca no es más que una exageración.

Ataque al Real Madrid

Sin embargo, sus declaraciones fueron más allá de una simple defensa del calendario. Tebas aprovechó la ocasión para cargar con dureza contra el Real Madrid, insinuando que las presiones del club son habituales: “Es la injerencia y las presiones que muchas veces nos encontramos por parte del gran club que es el Real Madrid que hace que no vea que nuestra competición es de las más grandes del mundo y todavía puede ser mejor”. En otras palabras, acusó al club blanco de mirar exclusivamente por sus propios intereses, en detrimento de una visión colectiva del campeonato.

Y no se detuvo ahí. Tebas vinculó directamente esta actitud con el persistente respaldo del Real Madrid al proyecto de la Superliga europea. “Ellos creen en la Superliga y para eso necesitan una liga débil”, afirmó sin ambages. Para él, el deseo de Florentino Pérez de implementar un nuevo modelo competitivo responde a una estrategia clara: deslegitimar LaLiga desde dentro para justificar su reemplazo.

Tebas alaba la situación financiera del Barcelona

Por otro lado, el presidente de LaLiga no desaprovechó la ocasión para comentar otros temas de actualidad, en un claro intento de ampliar el foco. Habló, por ejemplo, de la situación del FC Barcelona: “La situación financiera del Barcelona es buena. Están muy cerca de incorporar los jugadores que deseen”. También apuntó que el regreso al Camp Nou podría concretarse en la cuarta semana de campeonato, siempre y cuando se resuelvan los trámites municipales necesarios. “Al final tienen que recibir una licencia del municipio donde está el campo”, explicó.

En el plano internacional, Tebas abogó por una armonización de las normas de control financiero en Europa. “Deberíamos intentar armonizar más las normas en la Unión Europea porque hay un poco de divergencia. Pero se van dando pasos”. Y puso como ejemplo el caso británico: “Ahora en Inglaterra nombraron a un regulador. Veremos cómo trabaja. Pero creo que vamos en el buen camino”.

También se refirió a la emisión del fútbol en televisión, defendiendo que, aunque la emisión en abierto tiene mayor alcance, “son modelos de los operadores y ahí no podemos decidir”. Según él, las redes sociales han modificado el paradigma: “Ya no es tan necesario tener el fútbol en abierto, como sí una buena distribución de los resúmenes en los entornos digitales”.

Por último, volvió a señalar a la piratería como uno de los grandes enemigos del ecosistema deportivo. “La piratería está haciendo un daño a todo el ecosistema del deporte en general, el fútbol en particular. Si, evidentemente, el fútbol se financia con televisión de pago, si hay uno que lo dé más barato o no lo da, puedes llevarnos a una crisis económica”.