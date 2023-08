Koulibaly, de la Champions a alucinar en Arabia Saudi: "Bufff... esto es increíble"

Kalidou Koulibaly es una de las grandes estrellas, junto con Neymar y Bono, del Al-Hilal, uno de los clubes emblemáticos de la Saudi Pro League. El ex defensa del Nápoles -donde estuvo desde 2014 hasta 2022- decidió probar suerte en Arabia tras una campaña en el Chelsea y dejar en las arcas inglesas 25 millones de euros. Un gran contrato hasta 2026 fue una tentación que el jugador no pudo rechazar. "La adaptación en Arabia está siendo muy buena. Estoy contento de estar aquí porque es un país excelente y como musulmán es importante jugar en esta competición y que mi familia esté feliz. Cuando vine vi cosas buenas del club como la afición, el estadio… Bufff, esto es increíble. Es un placer cuando la afición canta nuestro nombre al acabar los partidos. Estoy muy contento de estar en este club tan grande. Venir al Al Hilal ha sido la mejor decisión que he podido tomar", afirma.

Koulibaly conoce de primera mano todos los estadios de la Serie A, la Premier y también otros grandes escenarios como el Santiago Bernabéu y el Camp Nou. Ahora, está viendo unos campos diferentes donde el fanatismo de los aficionados también alcanza límites insospechados. "No, no veo diferencia verdaderamente entre ambas aficiones. Tenemos unos grandes aficionados que generan una conexión cercana con el jugador. Me he dado cuenta de que es un país donde a la gente le gusta mucho el fútbol. Desde Europa no se sigue demasiado la liga asiática, pero podemos ver que los seguidores de los clubes saudíes son muy importantes aquí. Hay estadios muy, muy grandes, muy buenos aficionados y creo que este partido de mañana va a ser uno de estos, sabes, como El Clásico. Se puede ver que los fans de Al Itihad y los fans del Al Hilal son muy importantes para los clubes. Creo que la diferencia entre Europa y Arabia no es tanta a nivel general. Podemos ver que incluso algunos clubes de aquí están más entusiasmados con sus aficionados que otros equipos en Europa", relata.

Los jugadores del Al Hilal, antes de un partido .

De la mano de estas estrellas también llega el cartel de "no hay entradas". Este viernes se disputa en Yeda el partido entre el Al Ittihad -el equipo donde juegan Benzema y Kanté- y el ya mencionado Al-Hilal. Desde hace unos días ya no queda ni un solo ticket, ni siquiera una invitación. El King Abdullah Sports City acogerá a más de 62.000 personas en el clásico saudí.

Yeda es la segunda ciudad más grande de Arabia con unos cuatro millones de habitantes. Incluso un día antes de que se juegue el encuentro, en las calles se respira esa tensión previa a un gran partido con el rumor si jugará Neymar, que sigue recuperándose de su lesión. "Ney es un jugador increíble y desde el primer día hemos visto que todo el mundo está muy ilusionado de jugar con él, incluso yo. Conocemos a Neymar desde el Barcelona, PSG… Es uno de los mejores jugadores del mundo. Cuando tienes la oportunidad de jugar con él en el Al Hilal solo te queda estar feliz. Él está muy contento de estar aquí, siempre está riéndose con todos los jugadores. Es una persona increíble también porque está siempre feliz y eso es muy importante para el equipo. A nivel de fútbol ya sabemos todo lo que Neymar puede hacer, pero sabemos que necesita tiempo para estar en forma. Yo no sé si mañana podrá formar parte del equipo porque es una decisión del entrenador, pero espero que esté dentro de poco con el equipo porque en los entrenamientos podemos ver su magia en el campo. Sabemos que ha pasado un momento duro y sabemos que cuando esté preparado va a salir magia de sus pies y vamos a ser felices", afirma.