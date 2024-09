El próximo club de Messi ya está decidido

El tiempo pasa y cada vez está más cerca el retiro de uno de los jugadores que marcó una época. Sin embargo, Lionel Messi evalúa vestir la camiseta del primer equipo de sus amores antes de colgar las botas. Según informó El Nacional, el exjugador del Barcelona quien termina contrato con el Inter de Miami a finales del 2025, podría llegar a Newell's Old Boys para cerrar su carrera en el club que lo vio nacer como futbolista y en su natal Argentina.

Para nadie es un secreto el profundo cariño que le guarda Messi al equipo de Rosario. No solo porque desde chico iba a la cancha a verlo jugar con su padre sino que desde 1994 hasta el año 2000 estuvo vinculado con las divisiones menores del club, antes de viajar con 13 años a Barcelona para unirse a La Masía, en donde comenzó con su tratamiento y el resto es historia.

Ahora, ya con toda una carrera llena de éxitos y después de haberse convertido en una leyenda viva del fútbol, Lionel se plantea un nuevo reto en su carrera. "Siempre soñé con realizarlo, sobre todo después de ser campeón del mundo. Quiero disfrutar del fútbol argentino jugando para Newell's Old Boys porque solía ir a ese campo cuando era niño. Será genial volver a jugar para ellos", dijo en su momento para Infobae durante una entrevista en 2023.

Desde su salida del FC Barcelona en el 2021, el equipo de Rosario sueña con verlo vestido de rojinegro. En su momento, los hinchas del club organizaron un desfile a gran escala para convencer a Leo de que volviera a casa. También, el expresidente Alberto Fernández llegó a hacerle la solicitud explícita: "Estás en el corazón de todos nosotros, pero corremos el riesgo de no verte jugar nunca en nuestro suelo. Haznos felices, termina tu carrera en Newell's Old Boys, este es tu club", lo que evidencia que no es solo el sueño de una hinchada o de una ciudad, es el sueño de un país.

Según Messi, no ficharía por ningún otro equipo en su país. Ya lo dijo en 2016: "Si volviera mañana a Argentina, que me encantaría, solo jugaría en Newell's". Lo que podría marcar un fichaje histórico para Latinoamérica y el regreso de uno de los referentes más grandes en la historia del fútbol internacional, quien a pesar de estar a puertas del final de su carrera, todavía sigue siendo determinante en los terrenos de juego.

El camino de Maradona

Lo cierto es que los días de Messi en tierras norteamericanas podrían estar contados y su regreso a la Argentina recordaría lo que en su momento fue la vuelta de Diego Armando Maradona cuando en 1993, tras varios problemas para salir del Sevilla que incluyeron una pelea con Carlos Bilardo, terminó regresando a su país para colgarse la elástica rojinegra de Newell's Old Boys.

Fue Jorge Solari, el entonces entrenador del club leproso, quien con la ayuda de otros jugadores como el Gringo Giusti y Gerardo Martino convencieron al Pelusa de jugar para el equipo de Rosario. Ante 50 mil aficionados fue presentado en un entrenamiento a puertas abiertas, hecho que hoy sigue siendo anécdota.

Pese a que su paso por Newell's fue muy corto (cinco partidos oficiales y dos amistosos) debido a las molestias con el nuevo entrenador que sustituyó a Solari, Jorge Castelli, Maradona dejó una huella imborrable en los hinchas. Incluso, años después afirmó: "Yo soy Diego Armando Maradona, DNI 14.276.579. Fui, soy y seré leproso, sin ninguna duda".