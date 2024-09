La ironía de Ancelotti sobre las quejas del Atlético protagonizan el derbi

Vinicius marca el derbi de este domingo entre el Atlético de Madrid y el Real Madrid, pero desde el conjunto blanco quieren que esa diferencia, ese protagonismo lo marque en el campo y no por otras cosas que no se pueden controlar.

"La opinión que tengo es que mañana va a ser un espectáculo entretenido porque hay jugadores de gran nivel en ambos equipos. Van a meter todas sus cualidades para que sea un espectáculo estupendo", dijo Carlo Ancelotti, que no quería entrar en polémica.

"No opinamos de esto. Pensamos en hablar del partido y prepararlo bien, luego a nivel general la justicia está tomando medidas y decisiones, sobre todo la semana pasada", añadió recordando la sentencia de cárcel de un año a un aficionado que realizó insultos racistas en Mallorca, contra Vinícius en la visita del Real Madrid. "Es un tema del que no tenemos que preocuparnos, estamos focalizados en otra cosa y hay organismos que se ocupan y se preocupan de esto, como esperemos que sea", sentenció. Aficionados atléticos, en la redes, han pedido ir con mascarilla para insultar a Vinicius y que las cámaras no recojan el movimiento de labios. Pero Ancelotti no ha querido echar más leña al fuego. Un Vinicius que, según el técnico debe ganar el Balón de Oro: "Creo que sí, por la efectividad que ha tenido en Champions, marcando en semifinal y final. Creo que lo ganará él. Si no lo gana, seguiremos adelante".

Fue un Ancelotti irónico, sobre todo cuando le preguntaron por las quejas atléticas sobre el descanso. "Sí, entiendo la queja porque nos ha pasado a nosotros también muchísimas veces, la mayoría contra el propio Atlético. Así que lo entiendo", dijo tirando de ironía Ancelotti cuando fue preguntado en vísperas del derbi por el malestar atlético al tener dos días menos de descanso por jugar el jueves en LaLiga, cuando el equipo blanco lo hizo el martes.

Considera que el Real Madrid llega bien al partido: "El equipo ha mejorado, teniendo en cuenta el último partido y el despiste de los últimos diez minutos de partido. El último día fuimos un equipo más solidario. Marcamos goles, de calidad. Estamos en el buen camino. Mañana es un test muy importante. Estar compactos es la clave", explicaba.

Es un Real Madrid sin Mbappé: "Sin Mbappé cambia un poco, pero no mucho. Es una pena que no esté pero lo podemos suplir bien. No me fijo mucho en el sistema. Un 4-3-3 puede cambiar a 4-4-2 con los mismos jugadores. Puede que con tres delanteros sea un 4-4-2 con Vini o Rodrygo como extremo. Lo que quiero es que el equipo sea solidario y tenga compromiso"