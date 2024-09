McGegror pierde los papeles contra Illia Topuria y le lanza un insulto homófobo

La relación entre Ilia Topuria y Conor McGregor ha llegado a un punto de no retorno, imposible de reparar. Lo que una vez fue un respeto mutuo basado en el reconocimiento de sus habilidades, ha evolucionado hacia una relación marcada por la tensión, los insultos y una creciente hostilidad. Al principio, Topuria veía a McGregor como un posible rival tras conquistar el cinturón, un combate que podría haber sido no solo emocionante, sino también un hito en la carrera de ambos. Sin embargo, con el paso del tiempo, el español-georgiano ha cambiado drásticamente de opinión, desencantado por lo que percibe como un declive irreversible en la carrera de McGregor.

Topuria ha sido muy claro en sus declaraciones: ya no considera a McGregor un rival digno. El ascenso meteórico de Conor McGregor en la UFC fue en su día algo extraordinario, basado en una combinación de talento, carisma y una mentalidad competitiva inquebrantable. Pero, para Topuria, esos días de gloria quedaron atrás. Para él, McGregor ha perdido los valores y la ética de trabajo que lo llevaron al éxito. Para Topuria, el irlandés ya no representa un desafío relevante en el octágono, y enfrentarse a él en este momento de su carrera carecería de mérito deportivo. "No me gustaría pelear contra McGregor. Era una opción, pero ahora mismo si me ofrecieran pelear con él te digo que no, hay peleas más grandes que él. Sé que no es lo que era. No es ese McGregor que movía masas, es un McGregor que representa más el alcohol y las drogas que el deporte", ha asegurado.

La caída en desgracia de McGregor ha sido notoria. Su relación cada vez más problemática con el alcohol y las drogas ha sido objeto de atención tanto por parte de los medios como de sus seguidores. A esto se suman los problemas legales, las controversias y las derrotas consecutivas en el octágono. Aunque McGregor intenta mantenerse en la conversación a través de provocaciones en redes sociales y declaraciones incendiarias, su relevancia deportiva parece estar en un declive marcado. Para Topuria, enfrentarse a alguien que ya no está en su mejor forma no tiene sentido desde un punto de vista competitivo. Es por ello que ha decidido dejar atrás la idea de medirse con el irlandés, enfocándose en desafíos más importantes y en rivales que verdaderamente representen una prueba a su nivel actual. "Lo lo he admirado cuando era pequeño. Quería seguir sus pasos porque era un ejemplo de la fe, de que todo se puede conseguir, de trabajo. Lo ha perdido, ha traicionado los valores que lo han llevado hasta allí, se nos ha ido un ídolo. Lleva muchos años sin competir, se le ve mucho de fiesta, no tendría ningún mérito ganarle, no lo veo deportivo", decía.

McGregor se pasa con sus palabras a Topuria

Sin embargo, McGregor no ha permanecido en silencio ante las palabras de Topuria. Fiel a su estilo, el irlandés ha respondido con ataques verbales, intentando encender la chispa de una rivalidad que, al menos en este momento, parece más mediática que deportiva. McGregor, conocido tanto por su talento dentro del octágono como por su capacidad para generar titulares fuera de él, ha intentado mantener su estatus lanzando provocaciones. "Pequeña cosita, maricón bajito, te voy a partir la mandíbula en cuanto te vea”, ha dicho, pasándose de la raya.

Mientras McGregor sigue tratando de mantenerse en la órbita mediática, Ilia Topuria se prepara para su próximo gran desafío. El 26 de octubre de 2024, en UFC 308, Topuria defenderá su cinturón contra un rival de renombre: Max Holloway. Este combate será un verdadero test para el español-georgiano, ya que Holloway es considerado uno de los mejores luchadores.