De jugar en Champions con Ancelotti en el banquillo a vivir en la calle enganchado al alcohol

Jacob Mellis tenía el mundo a sus pies cuando era un joven del Chelsea, era una de las perlas del equipo e incluso llegó a jugar entrando como suplente en la Liga de Campeones. Fue ante el MSK Zilina en 2010, con el equipo ya clasificado para octavos... y con Carlo Ancelotti en el banquillo de los Blues. En la cúspide de su joven carrera, Jacob Mellis ganaba más de 9.000 euros a la semana. Hoy está sin hogar.

El jugador de 32 años, que alguna vez fue un prodigio adolescente seguro de sí mismo que sobresalía por encima del resto en la academia del Chelsea, está desconectado y cansado.

Ahora es un sin techo que navega de sofá en sofá mientras acepta una carrera que podría haber sido, pero que fue arruinada por el alcohol. Ha tocado fondo y busca ayuda. Mellis era una de la perlas del fútbol inglés cuando era joven, tanto que Chelsea pagó 1 millón de libras esterlinas para ficharlo procedente del Sheffield United.

Se convirtió en parte de los equipos de Chelsea que comenzaron a llegar a las finales de la FA Youth Cup con regularidad. Logró el reconocimiento del primer equipo pero detrás se escondía una dura batalla con la botella, que lo perseguiría a lo largo de su carrera. Tuvo períodos en loa que jugó cedido lejos de Chelsea antes de dirigirse permanentemente a Barnsley.

La parte final de su carrera las pasó en el tercer y cuarto nivel del fútbol inglés. Ahora, a los 32 años, encontrar un techo sobre su cabeza es su único objetivo. "Paso cada día pensando a dónde ir realmente. Tengo familia, pero realmente no quiero depender de ellos. Quiero intentar hacer cosas por mí mismo. Ha sido difícil. Intento no pensar demasiado en eso, solo trato de seguir adelante", confiesa a Daily Mail.

"Solo quieren lo mejor para mí. Tratan de ayudarme tanto como pueden. Obviamente, tienen sus propias vidas. Me consiguen hoteles, o puedo quedarme en su casa a veces. Día a día, nada está arreglado. Crees que nunca te puede pasar a ti. No planeé retirarme. Es difícil".

Una lesión de rodilla mal diagnosticada le fue detectada el año pasado mientras estaba en Southend e hizo caer definitivamente el telón de su carrera. Ahora, Mellis busca ayuda y reflexiona sobre su adicción.

"He llegado borracho a entrenar"

"Ha sido algo que me ha causado problemas", admitió. "Cuando estás bebiendo, no tienes el control de lo que estás haciendo. Afecta el entrenamiento por lo que entrenadores y directivos no estaban contentos. "Recuerdo que una vez llegué borracho a un entrenamiento. Tendría 19 años. Steve Holland [El entrenador asistente del Chelsea] me sacó. Ha habido algunas ocasiones en las que me ha afectado".

En el Chelsea intentaron guiarlo en la dirección correcta con la ayuda de Ashley Cole. El lateral izquierdo trató de mantenerlo en el buen camino, disuadiéndolo de salir por la noche, pero cayó en saco roto. "No estás arruinando a Chelsea, te estás arruinando a ti mismo", el dijeron.

El ex jugador ahora se ha comunicado con la PFA (Asociación de Jugadores Profesionales), que está tratando de ayudarlo y todo parece estar listo para que ingrese en la clínica Sporting Chance en un intento más por acabar con sus problemas con el alcohol.

"Estoy bebiendo tanto como puedo para olvidarme del estrés", admite. "Cuando todavía estaba jugando en la liga no pensaba en nada porque seguía ahí pero cuando dejé de jugar, tienes más tiempo para pensar. Tienes tiempo para arrepentirte".

Confiesa que es muy duro ver la cantidad de personas que se me acercan y me dicen "Dios mío, ¿qué te pasó?, ahí es cuando me rompo por dentro".

Ahora, se muestra esperanzado en que el futbol vuelva a su vida a modo de salvación. El Chelsea le ayudo a sacarse el título de entrenador de nivel 1 y nivel 2 y espera poder llegar a trabajar con jóvenes y enseñarles con su experiencia cuál es el camino que nunca deben tomar.