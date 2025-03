Un juvenil brasileño recibe insultos racistas y rompe a llorar: "¿Hasta cuándo?"

Nuevo caso de racismo en el fútbol, en este caso en Sudamérica. La Copa Libertadores Sub-20 vivió un nuevo episodio con un joven jugador como protagonista. Luighi, delantero del Palmeiras, fue increpado por aficionados del Cerro Porteño paraguayo en un altercado que terminó con el futbolista llorando tanto en el campo como en la entrevista posterior al encuentro.

El hecho tuvo lugar en el minuto 80 del encuentro, con un marcador de 0-3 a favor de Palmeiras, cuando Luighi fue sustituido. Entonces, un aficionado del equipo paraguayo, con un bebé en brazos, se acercó y le profirió insultos racistas, a los que se unieron varios aficionados. Entre otras cosas, los hinchas le dijeron "macaco", reprodujeron gestos imitando a monos e incluso le escupieron, por lo que el jugador llamó la atención de los árbitros antes de irse al banquillo entre lágrimas.

Después, en la entrevista postpartido, Luighi rompió de nuevo a llorar al oír que la primera pregunta iba sobre el juego, y no sobre el incidente: "No, ¿en serio? ¿No me vas a preguntar sobre el episodio de racismo que he sufrido hoy? ¿Hasta cuándo vamos a tener que aguantar esto? Lo que me han hecho es delito, ¿no vas a preguntarme por eso?", inquirió el futbolista, entre lágrimas. "¿Qué va a hacer la CONMEBOL al respecto? Lo que ha pasado aquí es un delito, un crimen. Esto es fútbol de formación, estamos aquí para aprender", continuó.

Los comunicados y mensajes de repudio y condena a estos gestos se han repetido por todo el fútbol sudamericano. Desde el propio Palmeiras, que afirma que irá "hasta las últimas instancias" para que todas las personas en el episodio "sean debidamente castigadas" y lanza un mensaje de apoyo a su jugador: "¡El racismo es delito! ¡Tus lágrimas son las nuestras, Luighi, estamos orgullosos de ti!".

También la propia confederación sudamericana se ha expresado en términos similares: "La CONMEBOL rechaza tajantemente cualquier acto de racismo o discriminación de cualquier tipo. Se implementarán las correspondientes medidas disciplinarias, y se están evaluando acciones adicionales en consulta con expertos en la materia". Por último, el propio Cerro Porteño ha mostrado su "total repudio" al comportamiento de los aficionados, si bien aluden a una "provocación" previa de un jugador. "Ninguna provocación puede derivar en este tipo de actos repudiables, nuestro total apoyo al jugador Luighi", han manifestado.