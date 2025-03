Nueva guerra entre Argelia y Marruecos por la polémica camiseta de fútbol del mapa con el Sáhara

No es la primera vez que el deporte se convierte en un arma de guerra entre Argelia y Marruecos que ahora no dudan en atribuirse la victoria tras el veredicto del Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) en el caso de las controvertidas camisetas del club marroquí Renaissance Berkane (Rs Berkane) que incluía un mapa de Marruecos con el Sáhara.

¿Triunfo argelino o marroquí?

Los medios marroquíes son contundentes y dan el caso por cerrado sin consecuencias para el RS Berkane, algo que sin duda consideran un gran triunfo marroquí. "El Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) ha desestimado la solicitud de la Unión Deportiva de Argel (USMA) y ha confirmado el resultado del partido que enfrentó al equipo argelino con el Renacimiento Deportivo de Berkán (RSB) en las semifinales de la Copa Confederación de la CAF la temporada pasada. El TAS considera que el partido jugado por el RSB con una camiseta que llevaba un mapa de Marruecos no será anulado. El TAS considera en su decisión que el RSB no ha violado ninguna norma o ley, y que no se han hecho observaciones ni se han impuesto sanciones a la Federación Real Marroquí de Fútbol (FRMF) ni al RSB" recoge Rue20.

Una visión que no comparten en Argel donde su interpretación del veredicto es diametralmente opuesta. "Una gran victoria para Argelia" titulan de manera unánime los medios del país.

Y lo cierto es que ambos tendrían parte de razón ya que aunque el TAS no cambia el resultado del partido ni las sanciones al equipo argelino que se negó a jugar las semifinales de la Copa Confederación por la polémica camiseta ni castiga al RS Berkane, si lanza una dura advertencia a Marruecos.

En un fallo breve pero contundente, el TAD aceptó la apelación de la FAF y del USM Alger, lanzando un serio aviso a las autoridades deportivas del Majzén por mezclar el espíritu deportivo con una propaganda neocolonial.

En su comunicado, publicado en su sitio oficial y consultado por la Agencia APS, el organismo jurídico del deporte internacional explicó que "ha admitido la apelación de la Federación Argelina de Fútbol (FAF) contra la Confederación Africana de Fútbol (CAF), la Federación Real Marroquí de Fútbol (FRMF) y el Renaissance Sportive de Berkane (RS Berkane) en relación con la validación de las camisetas del RS Berkane, que mostraban un mapa de Marruecos que incluía el Sahara Occidental".

El comunicado del TAD, referente a este caso de las camisetas impugnadas por el club argelino, detalla: "Las camisetas en cuestión presentaban un mapa geográfico del territorio marroquí que incluía el Sahara Occidental, lo cual no se correspondía con el mapa oficial de Marruecos tal como lo publica la Organización de las Naciones Unidas".

El TAS concluye su comunicado con una sentencia clara: "El panel arbitral del TAD determinó que las camisetas del RS Berkane para la Copa de la Confederación 2023/24, al mostrar un mapa territorial con una imagen de carácter político, contravenían los reglamentos de la CAF".

Además, agrega que "la decisión de la CAF de mantener la aprobación de las camisetas queda anulada y se admite la apelación de la FAF". "La imagen de un mapa de Marruecos que incluye el Sáhara Occidental en las camisetas de RS Berkane representa un mensaje, una manifestación o una propaganda de carácter político, ya que representa la afirmación de un contencioso territorial contestado y aún no resuelto a día de hoy", establece el TAS. "De conformidad con el reglamento de equipamiento de la CAF (artículo 1.03) y las Reglas de Juego del International Football Association Board (Regla 4), está prohibido transmitir cualquier contenido de carácter político en todo el equipamiento, incluidas las camisetas", agrega la institución que recuerda, además, la obligación de "respetar y aplicar el deber de neutralidad política".

El origen de la polémica

La camiseta naranja del Renaissance de Berkane causó una gran escándalo la pasada temporada, cuando las autoridades argelinas tomaron una medida drástica ante la llegada del equipo marroquí al aeropuerto Houari Boumediene para enfrentarse al USM Alger en el partido de pase a las semifinales de esta competición el pasado mes de abril.

Las autoridades argelinas se negaron a permitir la entrada del equipaje del equipo marroquí debido a la presencia en las camisetas del equipo de un mapa con connotaciones políticas inaceptables en Argelia.

La Comisión de Competiciones de la CAF autorizó al club marroquí a jugar con las camisetas impugnadas por el club argelino, que apeló la decisión, pero el comité de apelación confirmó la decisión de la CAF. Argelia había pedido a la CAF que prohibiera a Berkane Renaissance jugar con su camiseta, que lleva un mapa de Marruecos, incluido el Sáhara Occidental, una región que Argelia considera la "República Saharaui", apoyando su independencia de Marruecos. Argelia justificó esta decisión argumentando que el mapa utilizado no reflejaba los mapas oficiales de la ONU.

Quisieron jugar desnudos

Las autoridades argelinas confiscaron las prendas, pese a que el Berkane ya había vestido modelos similares en partidos anteriores de la misma competición. El mismo día del partido, con el público en las gradas y todo listo para comenzar, les devolvieron no su ropa original, sino unas versiones sin mapa que más tarde la marca Bang Sports, proveedora del equipo marroquí, calificaría de “falsificaciones”. Los jugadores se negaron a utilizarla e incluso se plantearon saltar al césped a pecho descubierto: ya estaban listos para hacer el calentamiento solo con la chaqueta del chándal, sin nada debajo, pero un empleado de la CAF se lo impidió.

Sin embargo, la CAF confirmó que el Berkane Renaissance tenía derecho a vestir sus camisetas oficiales contra el USM Alger, incluida la del polémico mapa.

Esta situación finalmente llevó a la descalificación del USM Argel para los partidos de ida y vuelta debido a la terquedad de los funcionarios argelinos y "su oposición a la integridad territorial de Marruecos". Desde este episodio, el interés por la camiseta del RSB se ha disparado alcanzando récord de ventas.