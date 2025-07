Koldo también habla de fútbol: es del Athletic por jugar "con españoles"

Koldo García Izaguirre, conocido como Koldo, es el protagonista mediático en España por su implicación en diversos escándalos de corrupción. Koldo fue vigilante de seguridad, portero de discoteca y aizkolari antes de convertirse en un hombre de confianza de Cerdán y Ábalos.

Sin embargo, más allá de su faceta política y judicial, Koldo ha mostrado siempre una fuerte vinculación con el deporte, especialmente con el rugby y los deportes rurales vascos. Su familia llegó a tener a cinco de sus miembros jugando juntos en el equipo de rugby de Trápaga, lo que ilustra la importancia que el deporte ha tenido en su entorno. Es un hombre que le gusta el deporte y de eso ha hablado en una entrevista en El Confidencial. Es del Athletic. “La fidelidad al club es algo que no se puede discutir en la familia”, asegura y tiene opinión sobre la posible marcha de Nico Williams al Barcelona. “Hay que respetar las opiniones de todas las personas y, sobre todo, ponerse en su lugar para entender qué cosas hacen y por qué las hacen”. Subraya que, ante la incertidumbre sobre el futuro de Williams, lo importante es entender que “va a hacer lo que sea mejor para él”, y que juzgar desde fuera carece de sentido, ya que “otra cosa es que luego se pueda equivocar o no, pero eso no lo puede saber nadie a ciencia cierta ahora mismo”.

La opinión de Koldo sobre Nico Williams

Koldo no escatima elogios hacia Nico Williams, a quien califica de “admirable” y “extraordinario” como futbolista, reconociendo su talento y su proyección internacional. No es una opinión compartida por toda la afición rojiblanca. Aunque el futbolista todavía no se ha marchado al club azulgrana, las formas en las que se está llevando a cabo la operación están generando mucho malestar en la afición, ex futbolistas y el club vasco. Consideran una falta de respeta la actuación del Barcelona, sobre todo porque es un club con muchos problemas económicos que, sin embargo, consigue y, le permiten, hacer fichajes, al precio que sea y sin problemas.

Koldo, por su parte, también aprovecha para reivindicar la singularidad del Athletic Club, un equipo con el que mantiene una fuerte identificación familiar y emocional.

Dice además, que es del Athletic por “el hecho de jugar siempre con españoles, lo que causa mucho respeto a sus rivales y resulta positivo de cara a fomentar que jueguen más españoles en otros equipos”

Su visión del deporte como escuela de vida se extiende también a otras disciplinas, como las artes marciales. Sobre Ilia Topuria, luchador español y campeón mundial de la UFC, Koldo destaca su actitud deportiva y su nobleza en el trato con los rivales: “Tal y como trata a sus contrincantes es un caballero y un señor como la copa de un pino”. Valora especialmente su preparación física y mental, así como su claridad de metas y disciplina para alcanzarlas, cualidades que considera ejemplares y que reflejan los valores que él mismo asocia al deporte.