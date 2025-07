Ilia Topuria apunta al tercer cinturón de la UFC: "Quiero que Makhachev gane y subir a las 170 libras"

UFC 317 ha marcado la historia de Ilia Topuria. El hispano-georgiano ha logrado convertirse en una leyenda de la compañía después de consagrarse como el décimo luchador en conseguir dos cinturones de diferentes categorías.

Cada día que pasa, Ilia supera toda clase de expectativas. Cuando muchos dudaban de lo que sería capaz ante Charles Oliveira, al excampeón del peso pluma le bastaron dos minutos y medio para acabar con el brasileño.

Y a pesar de que ya ha conseguido mucho más de lo que nadie puede lograr, Topuria no se conforma con eso. Terminó el evento en Las Vegas y, ante la pregunta de los periodistas, deslizó uno de los objetivos más ambiciosos que puede haber en las artes marciales mixtas: ser triple campeón.

Subir al peso welter a por el triple campeonato

Una vez finalizado el combate, Topuria ya puso el foco en su futuro. En una entrevista para TMZ Sports, el hispano-georgiano apuntó al triple campeonato como el objetivo ideal, con Islam Makhachev de por medio.

"Idealmente, me encantaría ver a Islam conseguir el título y que UFC me permita subir de categoría a las 170 libras y conseguir el tercer cinturón", afirmaba 'El Matador'.

Y es que Ilia está convencido de que el daguestaní ha tomado la decisión de subir de categoría ante el miedo a ser noqueado. "Creo que tomó una gran decisión. Si la UFC le hubiera ofrecido pelear contra Justin Gaethje o algún otro contendiente en la división, creo que se hubiera quedado en las 155. Pero cuando yo subí cambió de opinión. Sabe que soy peligroso y que lo voy a poner a dormir. Incluso Khabib. La única razón por la que no quieren que pelee contra él es porque saben que voy a vencerlo", declaraba Topuria.

Ilia Topuria bromeaba con el tercer cinturón en rueda de prensa

Después de su combate ante Charles Oliveira, el hispano-georgiano se dedicó a atender a los medios de comunicación en la rueda de prensa. A su llegada, el campeón del peso ligero bromeaba con la posibilidad de un tercer cinturón. "Creo que hay un espacio para un tercer cinturón. Tengo un pequeño espacio aquí", aseguraba 'El Matador' entre risas.

De conseguir ese tercer título, Ilia Topuria se convertiría en el primer luchador de la historia de la UFC en conseguir tres cinturones de tres categorías distintas, algo que parece impensable debido a las dificultades para cuadrar el peso.

El triple campeonato no entra en los planes de la UFC

A pesar de que Ilia desea tener una oportunidad por el tercer cinturón, parece que no entra en los planes de la UFC. Al terminar el combate, la compañía le pidió al hispano-georgiano que no hablara de su posible subida al peso welter. "La UFC me pidió personalmente un favor: que no hablara después de la pelea sobre subir a las 170 libras. Les hice una promesa", afirmaba Topuria para ESPN.

Todo apunta a que Islam Makhachev peleará con Jack Della Maddalena entre octubre y noviembre por el cinturón del peso welter, en lo que será la primera defensa del australiano. En caso de victoria del ruso, es probable que la pelea con Topuria se retrase en el tiempo.