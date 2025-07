Anticorrupción advierte de que Koldo no tiene una voluntad "real" de colaborar con la Justicia

La Fiscalía Anticorrupción ha dejado claro que no ve ningún movimiento en Koldo García que le indique que quiere colaborar con las pesquisas. Es más, le advierte en un reciente escrito que si realmente tuviera una voluntad de colaborar la hubiera materializado "de manera real y formal" mediante una confesión de los graves hechos que se le atribuyen y no a través de lo dispuesto en una conversación con Santos Cerdán.

El fiscal Anticorrupción del caso Koldo, Luis Pastor, explica en un escrito al que ha tenido acceso LA RAZÓN que no aprecia una intención "real" de tirar de la manta, como ya hiciera Víctor de Aldama, ya que, de haber querido colaborar con esta compleja investigación, hubiera propiciado una confesión bien en el juzgado, bien en la Fiscalía "o bien manifestando su plena disposición a colaborar con la Justicia".

Anticorrupción se pronuncia de esta forma en respuesta a la petición de Koldo García y de su exmujer, Patricia Uriz, de anular el registro que practicaron los agentes de la UCO en el domicilio familiar de Polop de La Marina (Alicante) en febrero de 2024. La nulidad de esta diligencia era clave ya que hubiera implicado, consecuentemente, la invalidez de todo el material requisado en la casa; incluidos los ocho audios que atesoraba Koldo García y que ponen contra las cuerdas a su exjefe, José Luis Ábalos, y a Santos Cerdán.

La petición de Koldo

Por ese motivo, reclamaron que se abrieran unas diligencias. El objetivo era investigar la actuación de los agentes, incorporar un informe en el que se valorara su actuación en presencia de su hija menor de tres años y que se determinara si fue o no proporcionado el uso de metralletas por parte de los agentes. En paralelo, la abogada de Uriz (que desde hace apenas unas semanas defiende también a Koldo García) solicitó que se diera traslado de su denuncia a la Fiscalía de Menores para investigar la actuación de los agentes.

Sin embargo, ni la Fiscalía ni el magistrado ven indicio alguno de que se vulneraran sus derechos fundamentales con esta diligencia. Más bien al contrario, consideran que la entrada fue pertinente y necesaria, toda vez que se les acusa de delitos muy graves. En ese sentido, el magistrado del "caso Koldo" reconoce que la inviolabilidad del domicilio constituye un derecho fundamental, por lo que se deben fundamentar bien los motivos para vulnerarlo.

Para ello es clave ponderar por un lado los beneficios a obtener con la medida frente a los perjuicios. Cabe recordar que los registros se produjeron tras años de investigación secreta en la Fiscalía Anticorrupción en los que recabaron una caterva de indicios contra los cabecillas de la trama por las altas comisiones que se anotaron con los contratos en pandemia a la empresa Soluciones de Gestión.

Reacción violenta con el registro

Además, el magistrado asegura que, del acta que elaboraron los agentes tras el registro del domicilio, "no consta objeción o protesta alguna" sobre la que ahora pretenden basar la nulidad. La Fiscalía, por su parte, va más allá y responde a Koldo que los agentes irrumpieron en su vivienda con metralletas ante el temor a una reacción violenta.

"En el interior de la vivienda, no se ha de olvidar, se sabía de la existencia de armas propiedad del investigado, lo cual podía entrañar un evidente riesgo; así, en el acta de entrada se indica la existencia de un total de 9 armas, entre las que había rifles, escopetas y una pistola. Por lo tanto, ante el riesgo de una eventual reacción violenta y, con la finalidad de evitarla, por la fuerza policial actuante se tomó la decisión de proceder con el empleo de determinados medios y de miembros de una unidad policial especializada", explica el fiscal del caso.

El fiscal Anticorrupción alude también a las grabaciones que atesoraba Koldo García y de las que se desprende que sabía que le estaban investigando y que podría acabar cogiendo un rifle. "No voy a permitir que me estén siguiendo, coja la escopeta de caza o coja el subfusil que tengo de asalto, que (ininteligible) por él y (ininteligible). No, no jodas más de la cuenta, digo, no vaya a ser que se me crucen los cables"; reza el audio que grabó el propio Koldo. El fiscal reproduce esta alocución y añade: "Sin comentarios".

Koldo, que grabó la diligencia colocando estratégicamente una cámara en el comedor de la vivienda, ha tratado de que se anulara el registro en numerosas ocasiones desde su detención. Ahora bien, de momento no tiene intención de tirar de la manta en sede judicial. De hecho, pidió la suspensión de su declaración del pasado 23 de junio en reiteradas ocasiones. Como no lo logró, se presentó en el Tribunal Supremo pero se acogió a su derecho a no declarar. En su anterior visita negó cualquier tipo de irregularidad.