Koundé, compañero de Lamine Yamal y Dembélé, sobre quién debe ganar el Balón de Oro: “Se lo merece…”

La cuenta atrás ha terminado. Este lunes, el Théâtre du Châtelet de París volverá a convertirse en el epicentro del fútbol mundial con la entrega del Balón de Oro 2025, el premio individual más codiciado del planeta. La expectación es máxima, en especial por la presencia de dos candidatos que han marcado la temporada: Ousmane Dembélé y Lamine Yamal, que llegan como los grandes favoritos a suceder en el trono a Rodri Hernández. Ambos representan estilos y trayectorias distintas, pero con un denominador común: han brillado al más alto nivel y sus méritos son difíciles de ignorar.

Dembélé y Lamine Yamal: los dos grandes favoritos

Ousmane Dembélé, de 28 años, ha completado la mejor temporada de su carrera. Tras su fichaje por el Paris Saint-Germain, Luis Enrique ha convertido al extremo francés en el líder indiscutible del ataque parisino: 35 goles y 16 asistencias en 53 partidos en un triplete histórico para el PSG. Su velocidad endiablada, su capacidad de desborde y su influencia en partidos clave han sido determinantes en la conquista de la ansiada Champions League 2025, un título que suele tener un peso decisivo en las votaciones del Balón de Oro.

Paris Saint-Germain's Ousmane Dembele DPA vía Europa Press Europa Press

Por otro lado, con 18 años es la segunda vez que Lamine Yamal está entre los 30 nominados a ganar el Balón de Oro. La explosión del '10' del Barça ha revolucionado el panorama futbolístico. Su temporada ha sido la confirmación de que no se trata de una promesa, sino de una realidad. El joven extremo ha asumido galones en el club azulgrana y en la selección española, destacando por su capacidad para decidir partidos importantes y por su sorprendente madurez competitiva. 18 goles y 25 asistencias en 55 partidos conquistando Liga y Copa del Rey.

¿Para quién pide Koundé, compañero de Dembélé y Lamine Yamal, el Balón de Oro?

En medio de este pulso futbolístico se encuentra Jules Koundé, compañero de Lamine Yamal en el Barça y de Dembélé en la selección francesa. Su opinión ha despertado interés precisamente por esa doble conexión. La primera vez que se le preguntó fue en agosto, durante el acto de su renovación con el Barcelona. Ante la cuestión de si debía ganar Yamal o Dembélé, Koundé no pudo evitar reírse: “Me pones en un lío. ¿Si se lo merece (Lamine)? Sí, se lo merece… también es verdad que hay otros jugadores que han hecho una buena temporada, pero sí se lo merece”. Una respuesta diplomática, pero que dejaba clara su admiración por la irrupción del joven español.

FC Barcelona v Atalanta BC - UEFA Champions League 2024/25 League Phase MD8 AFP7 vía Europa Press Europa Press

La segunda ocasión llegó dos semanas después, esta vez defendiendo los colores de su país durante la concentración de la selección francesa. Entonces, con un tono más reflexivo, el central añadió: “Creo que ambos tienen méritos para mercerlo. Creo que han hecho dos temporadas extraordinarias, con trofeos en el bolsillo, y por supuesto la Champions League para Ousmane. Así que, siendo compañero de ambos, es difícil", aclaraba con más prudencia el lateral del Barça.

"Hoy estoy muy contento de estar con Lamine y de ver cómo nos lleva. Y del mismo modo, ver la evolución de la carrera de Ousmane, con quien compartí una temporada en Barcelona y que ha alcanzado, creo que en el PSG, una forma de plenitud y que probablemente está jugando su mejor fútbol. Que gane el mejor”, concluía Koundé. Sus palabras reflejan la dificultad de elegir entre dos temporadas memorables y la neutralidad de un futbolista que no quiere decantarse por ninguno de sus compañeros.

Una noche decisiva en París

La gala del Balón de Oro promete ser apasionante. Más allá del duelo entre Dembélé y Lamine Yamal, la ceremonia también coronará a la mejor jugadora del mundo con el Balón de Oro, entregará el Trofeo Kopa al mejor futbolista menor de 21 años, el Trofeo Yashin al mejor portero, el Trofeo Johan Cruyff al mejor entrenador y otros reconocimientos que hacen de la velada un evento único. Pero todos los focos estarán puestos en esa pregunta que ya recorrió los micrófonos de Koundé: ¿Dembélé o Lamine? La respuesta definitiva llegará esta noche en París.