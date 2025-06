Kylian Mbappé no se olvida del PSG y envía el mensaje más esperado de la noche

Luis Enrique hizo historia este sábado en Múnich. Bordó la primera 'Champions' del PSG y completó el primer triplete del fútbol francés, el segundo de su carrera, tras destrozar al Inter de Milán (5-0) con una exhibición sin precedentes en el Allianz Arena y con un equipo que moldeó a su antojo, que esculpió hasta erigirlo como el rey de Europa en una temporada para el recuerdo.

Al ritmo de 'olés' terminó el PSG. Y no es para menos. Nunca en la historia en una final de Liga de Campeones o de Copa de Europa hubo una diferencia de 5 goles. Gigante la gesta de Luis Enrique, que consiguió lo que el PSG no pudo con Messi, Neymar o Mbappe. Un gran triunfo ante el que precisamente el francés no tardó en reaccionar. Era el mensaje más esperado de la noche y llegó.

Kylian Mbappé, jugador francés del Real Madrid, no dudó en felicitar de manera muy generosa a su antiguo club.

"El gran día..."

"El gran día finalmente ha llegado. La victoria y con el estilo de todo un club. Felicidades, PSG" escribió en su perfil oficial de Instagram el internacional galo, que jugó siete temporadas en el club parisino en las que no pudo ganar la máxima competición continental.

Mensaje del delantero francés Instagram

El texto acompañaba a un pequeño vídeo del momento en el que se grababa en la Copa el nombre del nuevo ganador junto a la frase "We are Paris".