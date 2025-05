Lamine Yamal: todos los focos en un chico de 17 años (otra vez)

El Inter de Milán sacó la ventaja de jugarse el pase a la final de la Champions en su casa con su empate a tres en Montjuïc, pese a encontrarse con la mejor versión de Lamine Yamal. Aunque el resultado, objetivamente, fue malo para el Barcelona, la actuación del adolescente azulgrana dio la vuelta al mundo e impactó al equipo que lo sufrió. «Es un gran talento que con 17 años ya es peligrosísimo. Todo el equipo le da el balón en los momentos difíciles, y lo que más me sorprendió es que tiene una velocidad de pensar increíble, recibe y sabe lo que tiene que hacer en la siguiente jugada», admitió Simone Inzaghi, el técnico interista, quizá por eso de que el halago debilita.

Lamine marcó un golazo en jugada individual y levantó la moral de un equipo que iba perdiendo 0-2 en apenas 20 minutos. «El miércoles pasado nos trajo de vuelta con sus acciones», reconoce Flick. «Tenemos jugadores excepcionales, ya he dicho muchas veces que es un genio, lo que hace con el balón, cada pase, cada jugada... Es increíble como juega, pero lo importante es el equipo», prosiguió el preparador alemán, siempre defensor del grupo por delante del individuo, del jugador al servicio del colectivo.

Porque la parte ofensiva es una, pero el Barça tiene que «defender mejor» –en palabras de su entrenador– y eso es una cuestión de todos por la idea de presionar muy arriba; y también los defensas y los centrocampistas deben encontrar el camino para llegar al ataque y que Lamine pueda brillar. «Lo ideal sería que no le llegara el balón [a Lamine Yamal]... Estaremos especialmente atentos a él, con doble marca y una atención diferente», admitió Inzaghi, otro «piropo» más para un chaval que sabe que tendrá todas las miradas puestas en él.

Lamine está "tranquilo"

«Está tranquilo y con ganas de demostrar por qué es el mejor», asegura Dani Olmo. «Lo que está haciendo lo vivimos con normalidad. Sabemos el jugador que es. No me sorprende porque lo he visto hacer las jugadas una y otra vez durante la temporada y también en la Eurocopa», añade el mediapunta.

Huecos para el resto

Lamine es el más regateador de la Champions (84, dos más que Vinicius). No está en los primeros puestos en la lista de goleadores ni de Europa ni de LaLiga, pero ha marcado en partidos importantes como el del Inter, en dos Clásicos o en el Metropolitano. Tampoco comanda las asistencias (lleva tres en Champions, por las nueve de Raphinha, líder en este apartado; o las cinco de Fermín), pero es el que más condiciona a los contrarios. «Él ha demostrado que puede jugar contra uno, dos o tres rivales, estaremos a su lado y si tiene más vigilancia significa que habrá otros jugadores libres», analiza Olmo.