Lenglet, un soldado más para Simeone

Lenglet era un problema para el Barcelona. Su sueldo de quince millones de euros anuales complicaba el «fair play» financiero del club y su importancia en la plantilla era escasa. Después de dos cesiones a Inglaterra para jugar en el Tottenham y en el Aston Villa en las dos temporadas anteriores, el Barcelona tenía la necesidad de sacárselo de encima el pasado verano. Y apareció el Atlético dispuesto a pagar casi una tercera parte de su sueldo para llevárselo. Suficiente argumento para convencer al Barcelona, aunque a Lenglet todavía le quedaba mucho por hacer.

El Atlético necesitaba un central zurdo para cubrir la marcha de Mario Hermoso y Lenglet aparecía como una opción barata y de garantías. Al francés le costó entrar en el equipo. Como la mayoría de fichajes de Simeone, excepto Julián Álvarez, ha tenido que hacer la mili antes de que Simeone decidiera confiar en él, aunque fuera un poco a la fuerza por la lesión de Robin Le Normand. No debutó hasta la jornada 9 de Liga, aunque no se hizo importante hasta la duodécima. El Atlético ya había comenzado su racha de quince victorias consecutivas con su triunfo ante el Vic en la Copa, aunque él no participó por lesión, pero Lenglet fue fundamental para que el equipo de Simeone completara esos 15 triunfos consecutivos. Desde entonces solo se ha perdido tres partidos de Liga por problemas físicos y los de Copa contra el Elche y el Getafe.

«Nos hemos encontrado a una persona maravillosa, noble y trabajadora. Es consciente de sus virtudes y de sus defectos y cuando uno sabe eso compite bien», decía Simeone hace un par de meses del francés. «Tiene una personalidad muy importante y eso nos ayuda mucho, ojalá que siga en esta línea porque está compitiendo muy bien», añadía.

El entrenador del Atlético destaca, además, la personalidad del jugador francés, que permite al Atlético salir con la pelota jugada desde atrás con una limpieza que le cuesta encontrar al equipo en otros jugadores y que aguanta al equipo cuando se va arriba. Simeone se ha encontrado con un jugador muy diferente a ese que en ocasiones han acusado de blando en otros equipos por su buen trato de balón y por su aparente frialdad. A los 29 años –cumple 30 en junio– ha alcanzado su madurez futbolística y el rendimiento que se imaginaba el Barcelona cuando lo fichó del Sevilla y que no pudo alcanzar ni en el club azulgrana ni en Inglaterra.

Lenglet, que ya ha jugado contra el Barcelona en Liga y en Copa en los dos partidos disputados en Montjuïc, se enfrenta al equipo propietario de sus derechos por primera vez como local. «No creo que sea una motivación extra porque es un profesional increíble», dice Simeone, que sigue encontrando virtudes en el juego del defensa central.

«Ha venido con una motivación y una humildad muy buena. Al principio le ha costado encontrar su lugar y ha competido y ha trabajado para llegar a donde está. Y creo que lo único que le importa en este momento es hacerle bien al equipo, seguir mejorando como profesional y ayudarnos con todas las herramientas que tiene», asegura el entrenador rojiblanco. Lenglet ya es un soldado más del Cholo.