De la Fuente no convocará a Iñigo Martínez: "Es un tema incómodo..."

El debate en torno a Íñigo Martínez y la selección nacional continúa, sobre todos tras el revuelo provocado por su imagen ondeando la estelada durante la rúa de campeones del FC Barcelona.

El defensa vasco fue uno de los más expresivos durante la celebración. Con una ikurriña colgada a la espalda no dudo en ondear una estelada gigante. Su gestos no pasaron desapercibidos en redes sociales donde muchos le acusaron de separatista e incluso pidieron que no volviera a ser convocado por Luis de La Fuente por su "odio a España".

"Si tienes cojones para llevar una estelada tenlos también para rechazar ponerte la camiseta de la selección", "Íñigo Martínez no debería volver a vestir la camiseta de la selección española nunca más", "Que vergüenza lo de Íñigo Martínez y la estelada. Espero que sea igual de coherente y rechace jugar con España" o "Iñigo Martínez hace por desgracia lo que ha vivido en Euskadi, odio desde pequeño a España y locura separatista", fueron algunos de los comentarios que inundan las redes sociales.

Tras la polémica y aunque desde la RFEF desvinculan cualquier asunto políticos de las decisiones del seleccionador, todo hace indicar que Iñigo Martínez no será convocado por España para la Nations League.

Luis de la Fuente ofrecerá el próximo lunes 26 de mayo la lista de convocados para afrontar la fase final de la UEFA Nations League en Alemania. La semifinal de España contra Francia se disputará el jueves 5 de junio en Stuttgart y el miércoles 4 de junio tendrá lugar en Múnich la otra semifinal entre Alemania y Portugal.

La final de la UEFA Nations League tendrá lugar en Múnich el domingo 8 de junio a las 21:00h.

Fuera de la lista de Luis De la Fuente

Una lista en la que, según adelanta la Cadena Ser, no estará Iñigo Martínez. A pesar de que Iñigo Martínez no ha renunciado públicamente a la selección española y por lo tanto sigue siendo seleccionable oficialmente, desde la RFEF creen que el jugador no quiere volver con el equipo nacional porque piensan que da por cerrado su ciclo en la Roja.

Según el citado medio, desde Las Rozas admiten que este es un tema incómodo y que genera mucho ruido, pero que sin embargo, descartan cualquier polémica motivada por temas políticos o imágenes virales en los últimos días como la fotografía del jugador con una estelada.

El futbolista no formará parte de la relación de futbolistas que buscarán el segundo título de la Nations League en junio pese a que había entrado en la anterior convocatoria de la selección española del pasado mes de marzo. Una lista de la que finalmente se cayó provocando una gran polémica.

El defensa blaugrana fue desconvocado de la selección española de Luis de la Fuente por una lesión en la rodilla, pero a los pocos días jugó con el Barcelona, por lo que se puso en duda su compromiso con el combinado nacional. Muchos, incluso en el seno de la Federación, dejaron entrever que el defensa vasco se había borrado de la convocatoria. El hecho de que el futbolista no se quedará en Madrid para ser revisado por los médicos de la selección levantó todo tipo de sospechas.

Sus polémicas ausencias

El central vasco debutó con la selección española el a4 de agosto de 2013. Ha sido internacional en ocho ocasiones con la selección del País Vasco, todos encuentros de carácter amistoso, debutando en diciembre de 2011 ante Túnez.

En octubre de 2018 se vio inmerso en una polémica al jugar un amistoso ante Venezuela, con la selección tricolor, después de haberse descartado por problemas físicos para la concentración de la selección española.

Dos años después, el futbolista renunció a jugar la Eurocopa con la España de Luis Enrique alegando problemas psicológicos.El asturiano contaba con Iñigo Martínez pero éste prefirió no ser convocado.

“Sentía que no tienes esas ganas y fuerzas para competir. Llegas a entrenar, y no disfrutas como se debe en el fútbol. Hay que saber decir basta, hasta aquí he llegado y tengo que parar. En el Athletic lo sabían, y me tocaron jugar partidos al final porque había gente lesionada. Si hubiera sido por mí, habría parado mucho antes”, explicó entonces.

Ahora, según han anunciado en "El Larguero", su etapa como internacional ha terminado.