El Manchester United se carga a la Real Sociedad y el Athletic engulle a la Roma

Bruno Fernandes, de largo el mejor jugador de este Manchester United, eliminó con un 'hat trick' a una Real Sociedad (4-1) que se pegó tres tiros en el pie, con dos penaltis cometidos y un jugador expulsado, y puso fin a su temporada en Europa.

Con polémica, tras dos penaltis cuando menos cuestionables, los 'Red Devils' salvan su curso por el momento y se clasifican a los cuartos de final de esta Europa League, su única vía para estar en Champions League la temporada que viene y para legitimar los primeros meses de Rúben Amorim en el cargo.

La Real empezó bien, se puso por delante de penalti, pero después todo se le complicó con dos penas máximas en contra y la expulsión de Aramburu poco después de la hora de juego. Bruno Fernandes no falló sus dos lanzamientos desde los once metros y después sentenció con un gran remate cruzado en lo que era el 3-1. Dalot hizo el 4-1 definitivo, seguramente demasiado castigo para los de Imanol.

Mikel Oyarzabal, fue muy contundente en la crítica a la actuación del árbitro Benoit Bastien. "Condicionado y mucho con los tres penaltis que nos ha pitado, sin llegar a ser ninguno para mí, y con la expulsión que en directo no me ha dado la sensación, con todo eso es mucho más difícil. Hemos entrado bien al partido, un buen primer tiempo", dijo en declaraciones a Movistar Plus, recogidas por Europa Press.

"Quizá no ha sido su mejor día, nosotros también lo podíamos haber hecho mejor, pero todo está condicionado por eso. En nuestro penalti ha tardado minuto y medio, en los suyos a los 10 segundos nos decía que estaba confirmado. Muchas veces nos ha pasado esto, con equipos supuestamente de mayor caché", añadía, reconociendo que las decisiones arbitrales les fueron "comiendo la cabeza.

Athletic, 3-Roma, 1

El Athletic Club sí que se ha clasificado para los cuartos de final de la Liga Europa tras derrotar por 3-1 a la Roma en San Mamés, con dos goles de Nico Williams y otro Yuri Berchiche recortados de penalti en el 92 por Leandro Paredes, y remontar así el 2-1 encajado la pasada semana en el Olímpico.

Un gol del pequeño de los hermanos Williams adelantó al conjunto bilbaíno en la última jugada de la primera parte y en el 67 Yuri puso el 2-0 al cabecear un saque de esquina botado desde la parte izquierda por Alex Berenguer, y Nico cerró el pase y puso el broche a su gran partido en el 82 marcando el tercero tras una excelente acción personal. En el 92 Paredes puso emoción a los dos últimos minutos al transformar un penalti de Gorosabel a El Shaarawy.

El Athletic jugó en superioridad numérica desde el minuto 11 tras la explusión por roja directa de Mats Hummels por derribar a Maroan Sannadi siendo el último defensa romanista.

Los de Ernesto Valverde se medirán ahora en cuartos de final al Glasgow Rangers, que eliminó en la tanda de penaltis al Fenerbahçe de José Mourinho. El Athletic mantiene vivo el sueño de jugar la final de esta Europa League en su estadio, ya que San Mamés es el estadio que acogerá ese partido.